Прокуратура Азербайджану порушила справу про тортури в Росії.

Судово-медична експертиза засвідчила, що азербайджанці, які загинули під час затримання в Єкатеринбурзі, померли від важких травм.

Причиною смерті уродженців Азербайджану Гусейна і Зіяддіна Сафарових, які загинули під час затримання російськими силовиками в Єкатеринбурзі, став важкий посттравматичний шок, викликаний численними тілесними ушкодженнями. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на заяву судово-медичного експерта МОЗ Азербайджану Адалята Гасанова.

За його словами, висновок експертизи, проведеної в Баку, не збігається з висновками російської сторони, яка стверджувала, що брати Сафарови нібито померли внаслідок серцевих нападів. «Жоден з братів не був убитий гострим предметом або вогнепальною зброєю, було завдано ударів тупим предметом», – додав Гасанов.

Азербайджанське видання Minval з покликом на висновок місцевих судмедекспертів пише, що Сафарови зазнали жорстоких тортур. Так, у Гусейна Сафарова зафіксовано перелом носа, деформацію грудної клітки, гематоми навколо очей, синці в області статевих органів. При розтині виявлено великі крововиливи, переломи ребер, розриви плеври і легенів. У черевній порожнині виявлено кров, пошкоджено печінку і очеревину.

У загиблого Зіяддіна Сафарова виявлено гематоми, садна і синці «майже на всьому тілі». Грудна клітка деформована, є пошкодження в області статевих органів, гематоми в області нирок. «Одного ребра [у Зіяддіна Сафарова] взагалі не виявилося, інші частково зламані», — пише Minval.

За фактом загибелі братів Сафарових генеральна прокуратура Азербайджану оголосила про порушення кримінальної справи за статтями про застосування тортур і умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

Нагадаємо, що наприкінці червня силовики в Єкатеринбурзі провели масові затримання представників азербайджанської діаспори за підозрою в убивствах, скоєних ще у 2000-х роках. Двоє зі затриманих – брати Сафарови – за підсумками поліцейського рейду померли. Слідчий комітет Росії назвав причиною їхньої смерті серцевий напад. Інші затримані (за даними СК, загалом їх шестеро) з'явилися в суді зі слідами побоїв. Пізніше стверджувалося, що затримані азербайджанці причетні до масового отруєння контрафактним алкоголем в Свердловській області в 2021 році.

Рейд в Єкатеринбурзі і смерть братів Сафарових призвели до нового загострення у відносинах між Москвою і Баку. На цьому тлі парламентська делегація Азербайджану вирішила не брати участі у спільному засіданні комісії Міллі Меджлісу республіки та Федеральних зборів Росії з міжпарламентської співпраці, а Міністерство культури Азербайджану скасувало всі культурні заходи, заплановані в цій країні російськими державними та приватними установами.

У понеділок, 30 червня, азербайджанські спецпризначенці взяли штурмом офіс російського пропагандистського агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку. В ході операції азербайджанського МВС було затримано двох співробітників Федеральної служби безпеки Росії, які працювали в агентстві під прикриттям.