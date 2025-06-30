Дрібки оптимізму

Нестримно вірити в краще ми вже навчилися, тепер вчимося непохитно готуватися до гіршого. Огляд подій тижня в Україні.

Зібрання тижня

Українці чекали від саміту НАТО, щоб їх там не забули, — європейці від зустрічі в Гаазі прагнули, щоб Трамп про них згадав. Все так і сталося, тому трохи можна потішитися. Але дуже трохи.

Без обмежень про зустріч на березі Північного моря висловився лише президент Сполучених Штатів. «Вчорашній саміт НАТО був величним, найбільш об’єднаним і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними і турботливими лідерами. Домовленість про 5% надає НАТО реальну силу!» — написав у соціальній мережі Трамп, коли повернувся додому.

Такий висновок Дональд Фредович зробив, мабуть, тому що в Гаазі соратники по військовому блоку носилися з ним як зі збитим яйцем, співали дифірамби і заглядали в рот. Все це діялося, аби заокеанський колега остаточно не переключився з Атлантики на Тихий океан і не залишив Європу з круасанами і «Виборовою», але без «Томагавків» і стелсів. Стосовно згаданих Трампом 5%, то члени НАТО таки зобов’язалися збільшити видатки своїх ВВП до такої позначки, але досягнути цього результату планують лише за десять років.

Український інтерес на заході в Гаазі був. Генеральний секретар НАТО запевнив: «Ми стоїмо поруч з Україною в її прагненні до миру і продовжуватимемо підтримувати її на незворотному шляху до членства в НАТО. Сьогодні лідери погодилися щодо траєкторії, яка дасть нам можливість забезпечити власні свободу й безпеку на довгі-довгі роки». Про «довгі-довгі роки» згадали й у фінальному комюніке саміту, де РФ назвали «довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці», і тому допомагатимуть Україні не допустити росіян до круасанів з «Виборовою».

Додає оптимізму спіч Мартіна Рютте «Європейські союзники по НАТО збільшили власний внесок на допомогу Україні. На початку року йшлося про 20 мільярдів євро. Зараз, поки ще навіть липень не настав і маємо понад пів року попереду, обсяги внесків сягли 35 мільярдів євро. Це свідчення того, що всі союзники, включно зі США, усвідомлюють необхідність підтримувати Україну та надавати їй все, чого вона потребує».

Проте актуальнішим для нас є озвучене найімовірнішим кандидатом на посаду очільника Європейського командування США та Верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі. Генерал-лейтенант ВПС США з суто американським ім’ям та прізвищем Алексус Гринкевич під час слухань у Сенаті щодо його затвердження на посаді (відбувалися майже одночасно з самітом у Гаазі) заявив, що Україна робить «неймовірну роботу», і спрогнозував: «Я думаю, що Україна може перемогти. Я думаю, що кожного разу, коли вашій батьківщині загрожує небезпека, ви боретеся із завзятістю, яку нам важко собі уявити, якщо ми не в тій самій ситуації».

Ну а те, що Зеленський і Трамп в Гаазі зустрілися і не посварилися, – приємний бонус.

Трибунал тижня

Після голландської Гааги Зеленський поїхав у французький Страсбург, де підписав угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії проти України. Вийшло таке собі закордонне комбо — і те, що відбулося в будівлі Ради Європи у Страсбурзі, важливіше від розмов у Гаазі.

Разом із президентом України автограф під документом поставив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, який повідомив, що тепер почнуться переговори щодо розширеної часткової угоди, «щоб якомога більше країн могли приєднатися, підтримати і допомогти в управлінні трибуналом».

Зеленський життєствердно заявив, що «Гаага чекає на винуватців», і пояснив співвітчизникам, для чого повертався з Нідерландів в Україну через Францію: «Сьогоднішня угода і цей трибунал дають нам справжній шанс забезпечити справедливість за злочин агресії. Ми повинні чітко показати: агресія призводить до покарання. І ми маємо зробити це разом, усією Європою».

Раніше повідомлялося, що до роботи над створенням Спецтрибуналу приєдналися 39 держав, ЄС і Рада Європи. Тепер Спецтрибунал доповнить роботу Міжнародного кримінального суду, який не має юрисдикції над злочином агресії РФ проти України.

Прощання тижня

З серпня Анджей Дуда вже не зможе приїхати в Україну в статусі президента Польщі, тому скористався нагодою покататися в поїзді «Укрзалізниці» як офіційна особа і відвідав Київ з останнім візитом, аби, як сказав шеф МЗС Андрій Сибіга, відсвяткувати День Конституції України разом з нами. Сибіга зустрів Дуду на вокзалі, назвав його «справжнім другом України» і відвіз до Зеленського, який польському колезі вручив орден Свободи (найвища відзнака, яку можуть отримати іноземці) «за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Прісний офіціоз розбавила розмова про нового президента Польщі Кароля Навроцького, ставлення якого до України й українців, м’яко кажучи, неоднозначне. На спільній з Зеленським пресконфренції Дуда повідомив, що зі своїм наступником вже бесідував, і пояснив і так зрозумілі речі: «Зі столу президента світ виглядає трошки по-іншому, ніж з позиції кожного політика Польщі, а особливо з позиції кандидата на пост президента на виборах. Бачаться речі, які з інших місць не видно. І це місце сидіння дуже часто впливає на бачення».

В цілому: поживемо — побачимо.

Зеленський ж пообіцяв запросити Навроцького до України. Простий і дієвий спосіб наставити іноземця на путь істинний — привезти до Києва, поводити його по знакових місцях, дочекатися повітряної тривоги і відпровадити в сховище. Таке витверезить навіть Нароцького.





Експерти тижня

«Старий воїн — мудрий воїн» і «батько» вітчизняного ракетобудування Володимир Горбулін дав інтерв'ю BBC, в якому розповів те, що хотіли б почути всі українці — Україна і Польща разом із країнами Балтії могли б створити ядерну зброю і поширити зону її дії на всю Європу.

На думку першого в історії України секретаря РНБО, Будапештський меморандум треба переглянути, «тому що у нас є повне моральне право. Кожні день і ніч, після всіх атак російської авіації, і не тільки авіації, після цих нічних обстрілів». Варто, за словами Горбуліна, зробити бомбу типу американського термоядерного заряду В61, що призначена для ураження добре укріплених військових об'єктів.

За законами ноосфери, думка почала блукати в просторі, і стосовно можливості ядерного озброєння України паралельно висловилася в коментарі вже вітчизняному виданню радіобіологиня та старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Олена Паренюк. За її словами, зробити «ядерний дубець» Україна в силах, але робити це не варто, бо відверне від нас симпатії сучасних партнерів. Для відновлення ядерного потенціалу Україні, за підрахунками Паренюк, потрібно «років 10, адже нам треба починати буде весь цикл спочатку».

Через десять років країни — члени НАТО, як вже зазначалося, витрачатимуть на оборону 5% свого ВВП, Україна поверне собі ядерний статус. Принаймні на це хочеться сподіватися.