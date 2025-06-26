У Вірменії запобігли спробі проросійського путчу.

Під час обшуків у змовників було знайдено вогнепальну зброю, яка мала бути використана для захоплення влади.

У середу, 25 червня, вірменська влада заявила про розкриття масштабної змови, спрямованої на повалення чинного уряду й захоплення влади в країні. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am. Поліція затримала 16 осіб на чолі з архієпископом Вірменської апостольської церкви Багратом (Галстаняном), який минулого року очолював антиурядові протести. Речники уряду Близькі стверджують, що за змовою стояла Росія.

З раннього ранку 25 червня силові структури проводили обшуки в будинках членів руху «Священна боротьба» і його прихильників. Крім лідера організації, архієпископа Баграта, до Слідчого комітету (СК) були доставлені депутат від опозиційного блоку «Вірменія» Артур Саркісян, член Верховного органу найстарішої в країні партії «Дашнакцутюн» Ігор Саркісян, колишній депутат парламенту невизнаного Нагірного Карабаху Давид Галстян. Стверджується, що під час обшуків у прихильників було знайдено вогнепальну зброю, яка мала бути використана для захоплення влади.

«Співробітники поліції зірвали масштабний і зловісний план кримінального олігархічного духовенства з дестабілізації ситуації в Республіці Вірменія і захоплення влади», – написав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у своєму Telegram-каналі.

Напередодні вірменське видання Civic повідомило, що до нього потрапив план державного перевороту, який, як стверджується, готувала опозиція. Посилання на публікацію з'явилося і на сторінці Пашиняна в Facebook.

У документі серед змовників згадується заарештований минулого тижня російсько-вірменський мільярдер Самвел Карапетян та два колишні президенти Вірменії. Серед спонсорів плану називаються компанії «Газпром Вірменія» та «Південно-Кавказька залізниця» – філії російських держкорпорацій «Газпром» та «РЖД».