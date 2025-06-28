Перше питання після коронація василевса

Василь МАХНО

 

Суперника осліплено в темниці.

Зачинено всі брами у столиці.

Війська – чекають і юрба – чекає.

І василевс ув одязі із пурпуру.

Немає невдоволених, ні опору –

і Патріарх читає,

 

з Священних книг благословінь початки

він вчасно мусить заспів розпочати,

коли цей василевс увійде в Храм Софії,

бо сам Христос, Суддя і Пантократор,

за всі діла буде його питати

за всі події.

 

У нього все тепер – палаци, слуги, коні,

війська добірні – піші і комонні.

Піщинка, равлик – всі його підлеглі.

Імперія в руках, тремтливих і вельможних,

Йому все можна. Що йому не можна?

Але високі стелі

 

відлунюють перешепти придворних,

доносять, що в темницях темінь чорна,

що в Азії Малій бунтують час до часу.

Ну, і в столиці – шпигуни й промовці,

і папій-ключник і нічні дозорці,

на гроші ласі,

 

а він – смиренність під вагою слова,

Імперії – фундамент і основа,

намісник Бога, що повторить стих

з Писання про блаженних й властолюбців,

про час дочасний, про звитяги куці

й хосен від них.

 

При всіх пишнотах й строгій коронації,

він теж деталь людської декорації,

він теж слуга, – і обруч жил

також стискає й коле гострим шилом,

як смертна тятива, накинута на шию,

із кінських сухожиль.

 

А при кінці – спітнілий царський одяг.

Луна уславлень. З натовпу підходить

відомий виробник імперських гробівців,

питаючи, який бажає мармур:

наш василевс: чи з дальної Каррари

на саркофаг вкінці?

 

 

28.06.2025

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