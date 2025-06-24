Російське слідство закидає Україні теракт у Crocus City Hall.

Слідчий комітет Росії завершив розслідування у цій справі й виявив «українські інтереси».

Слідчий комітет Росії (СКР) завершив розслідування кримінальної справи про теракт у концертній залі Crocus City Hall у підмосковному місті Красногорську. Про це газеті «Коммерсантъ» повідомила пресслужба СКР. Справу скерували до прокуратури для передачі до суду.

«Слідством встановлено, що цей нелюдський злочин був спланований і скоєний в інтересах чинного керівництва України з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій країні. Крім цього, низка обвинувачених планували підірвати розважальний комплекс у місті Каспійську Республіки Дагестан, проте цей злочин було попереджено», – йдеться в пресрелізі СКР.

Російські слідчі також зазначають, що після скоєння злочину його виконавці «спробували втекти до України, але були затримані на території Брянської області й доставлені до Москви».

У СКР вважають, що підготовка до теракту в «Крокусі» тривала кілька місяців, а частина фігурантів справи приїхали до Росії з-за кордону, де вони пройшли підготовку. Де саме, не уточнюється.

Всього обвинуваченими у справі проходять 19 осіб. «Щодо двох організаторів і чотирьох учасників терористичної організації попереднє слідство триває», – заявили в СКР.

Нагадаємо, що 22 березня 2024 року група озброєних людей увірвалася в підмосковний концертний зал Crocus City Hall. Терористи відкрили вогонь по відвідувачах і співробітниках закладу, а потім підпалили будівлю. Внаслідок теракту загинули 149 осіб, одна людина зникла безвісти. Поранення і травми отримали 609 осіб. Загальні збитки від нападу становили близько шести мільярдів рублів. Як було встановлено попереднім слідством, учасників теракту завербували керівники терористичної організації «Вілаят Хорасан», що входить до «Ісламської держави».