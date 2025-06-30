Азербайджанські спецпризначенці взяли штурмом офіс російського пропагандистського агентства.

Захоплення відбулося на тлі стрімкого погіршення відносин між Москвою та Баку.

 

 

У понеділок, 30 червня, азербайджанські спецпризначенці взяли штурмом офіс російського пропагандистського агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку. Про це повідомив азербайджанський інформаційний портал Trend з покликом заяву на пресслужбу МВС Азербайджану. В ході операції азербайджанського МВС було затримано двох співробітників Федеральної служби безпеки Росії, які працювали в агентстві під прикриттям. Їхні імена, а також підстави для затримання не вказані.

 

У заяві наголошується, що на підставі оперативної інформації про те, що бакинське відділення інформаційного агентства «Sputnik Азербайджан» продовжує здійснювати свою діяльність на основі незаконного фінансування, незважаючи на призупинення його акредитації в лютому 2025 року, Міністерство внутрішніх справ розпочало перевірку. «30 червня в офісі філії було проведено оперативно-розшукові заходи, затримано кількох людей», – зазначає пресслужба МВС Азербайджану.

 

Головна редакторка медіагрупи «Россия сегодня», які належить агентства «Sputnik Азербайджан», Маргарита Сімоньян розповіла, що працвники російського посольства в Баку намагалися потрапити на місце інциденту. «Співробітники (агентства – ред.) не виходять на зв'язок – очевидно, позбавлені доступу до телефону. Серед них є громадяни Росії», – написала Сімоньян у своєму Telegram-каналі.

 

Своєю чергою офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що російських дипломатів не пускають до будівлі, оточеної силовиками. За її словами, посольство Росії поінформувало про те, що відбувається, МЗС, МВС та Службу держбезпеки Азербайджану, але відповіді від них не надійшло.

 

Обшук в офісі «Sputnik-Азербайджан» відбувається на тлі загострення відносин Росії та Азербайджану, що виникло після того, як в Єкатеринбурзі масово затримали представників азербайджанської діаспори через вбивства, скоєні на початку 2000-х років. Під час затримання щонайменше двоє азербайджанців загинули. МЗС Азербайджану висловило російському послу «рішучий протест» і вимагало притягти «винних у цьому неприйнятному насильстві» до відповідальності.

 

На цьому тлі парламентська делегація Азербайджану вирішила не брати участі у спільному засіданні комісії Міллі Меджлісу республіки та Федеральних зборів Росії з міжпарламентської співпраці, а Міністерство культури Азербайджану скасувало всі культурні заходи, заплановані в цій країні російськими державними та приватними установами.

30.06.2025

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