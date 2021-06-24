Британський есмінець насправді демонстрував невизнання анексії Криму.

Подробиці інциденту в Чорному морі розповів кореспондент ВВС, який перебував на облавку HMS Defender.

Джонатан Біл

Військовий кореспондент ВВС Джонатан Біл (Jonathan Beale), який перебуває на облавку британського есмінця HMS Defender, розкрив подробиці інциденту, який стався в середу, 23 червня, біля берегів окупованого Росією Криму. За його словами, командир корабля навмисно провів судно відповідним маршрутом поблизу берегів Криму, щоби продемонструвати Москві рішучість у відстоюванні міжнародного права, згідно з яким півострів і навколишні його води належать не Росії, а Україні.

За словами журналіста Джонатана Біла, в ході місії біля Криму навколо есмінця були зафіксовані близько 20 російських літаків і декілька кораблів, один з яких наближався до есмінця Королівського флоту на відстань 100 метрів.

Російські військовики через рацію неодноразово вимагали від команди есмінця покинути морську територію, яку вони вважають своєю, розповів журналіст. Попередження ставали чимраз загрозливішими, і в якийсь момент, стверджує англійський кореспондент, російська сторона пригрозила атакувати судно. Після цього, пояснив Джонатан Біл, десь далеко почулися постріли. Він передавав аудіозвіт про те, що відбувається, прямо з корабля, і на тлі його голосу було чути гул літаків.

«Весь час, що тривав цей прохід, екіпаж HMS Defender перебував у стані підвищеної готовності. Вояки на постах, в якийсь момент наділи захисні маски на випадок перестрілки, але вони не думали, що перестрілка насправді станеться – і її не було», – розповів кореспондент ВВС.

За словами Джонатана Біла, HMS Defender продовжив перехід у територіальних водах біля Криму, в 12-мильній зоні. Есмінець не змінив курс, незважаючи на маневри російських військових кораблів.

Джерело в британському уряді повідомило ВВС, що мета HMS Defender полягала не в тому, щоб розв'язати битву, а в тому, щоб відстояти свободу мореплавства.