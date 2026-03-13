Росія допомогла Ірану ефективніше використовувати бойові дрони.

Такого висновку дійшли представники британської розвідки.

 

 

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що Росія допомогла зробити удари іранських безпілотників типу «Шахед» у війні зі США та Ізраїлем значно ефективнішими. Про це пише британська газета The Guardian.

 

«Я думаю, ніхто не здивується, дізнавшись, що за деякими тактичними діями Ірану, а цілком можливо, і за деякими їхніми озброєннями, стоїть невидима рука Путіна», – сказав Гілі журналістам на брифінгу в четвер, 12 березня.

 

Перед цим міністр оборони заслухав доповідь британських військовиків у Лондоні.  Джон Гілі запитав високопоставлених британських офіцерів, чи є «будь-які ознаки зв'язку між Росією та Іраном» у розгорнутому конфлікті, який охопив Близький Схід. Керівник спільних операцій, генерал-лейтенант Нік Перрі (Nick Perry) висловив обґрунтоване припущення, що Росія, скоріш за все, передала Ірану та його союзникам тактичні рекомендації щодо управління безпілотниками.

 

Представники британської розвідки констатували, що іранські дрони доволі легко пройшли крізь захист до цілі. Це, на їхню думку, свідчить про більшу тактичну витонченість – ноу-хау, передане від Росії до Ірану та його поплічників. Нік Перрі, визнав, що ефективніша іранська тактика «виявилася проблематичною» для систем ППО і ПРО Сполучених Штатів. За словами генерала, іранські оператори «вели дрони на значно нижчих висотах», тому їхнє збиття «виявилося проблематичним».

 

Джон Гілі зазначив у розмові з журналістами, що російський диктатор Володимир Путін став «єдиним світовим лідером, який зараз має вигоду із надхмарних цін на нафту», оскільки це дозволяє йому отримувати гроші, щоб вести «жорстоку війну в Україні».

 

Гілі став одним із перших високопосадовців Європи, хто публічно заявив про те, що Росія причетна до ударів Ірану на Близькому Сході.

13.03.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Наука: «Україна і світ»
Уляна Плавущак Підзамецька
За участі 15 українських науковців в Торонто відбулася 11-а Конференція НТШ в Канаді на тему «Україна і світ».
12.03.26 | | Галичина
Любовна колекція Караванської
13 березня на LEM Station відбудеться перформенс-дефіле Оксани Караванської. Музичний супровід створив художній керівник вокальної формації «Піккардійська Терція» Володимир Якимець на основі авторського хіта «Любов — це талісман».
11.03.26 | | Штука
Нездалі паралелі
Юрко ТИМЧУК
І до американців починає доходити, що господарів Білого дому і Кремля робили на одному заводі в тяжкий понеділок і з неякісної сировини. Огляд подій тижня в Україні.
10.03.26 | | Україна
Псалми Давидові: 149
Тарас Шевченко
І мечі в руках їх добрі,   Гострі обоюду,   На отмщеніє язикам   І в науку людям.
10.03.26 | | Штука
«Не вмирає душа наша…»
Майкл Мишкало
Його послання, прохання і звернення «Свою Україну любіть…» адресовано всім, це було сказано й написано для всіх нас, це стосувалося всіх, буквально.
10.03.26 | | Дискурси
Кілька слів про Шевченкову «Катерину»
Богдан Шумилович
«Катерина» стала точкою, де «післяжиття» античного пафосу зустрічається з актуальною трагедією звичайної жінки
09.03.26 | | Дискурси
Черга до Тараса
Віталій Портников
Українцям буквально пощастило, що їхній перший національний класик володів такою масштабністю мислення і так точно побачив світ і державу, в якій жив.
09.03.26 | | Дискурси
Невгасний голосу вогонь
Андрій Содомора
Святославові Максимчуку – 90! Серед тих голосів, що будять у слові пригаслий в тоталітарні часи вогонь, чи не найлункіший – його голос
09.03.26 | | Галичина

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.