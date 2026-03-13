Росія допомогла Ірану ефективніше використовувати бойові дрони.

Такого висновку дійшли представники британської розвідки.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що Росія допомогла зробити удари іранських безпілотників типу «Шахед» у війні зі США та Ізраїлем значно ефективнішими. Про це пише британська газета The Guardian.

«Я думаю, ніхто не здивується, дізнавшись, що за деякими тактичними діями Ірану, а цілком можливо, і за деякими їхніми озброєннями, стоїть невидима рука Путіна», – сказав Гілі журналістам на брифінгу в четвер, 12 березня.

Перед цим міністр оборони заслухав доповідь британських військовиків у Лондоні. Джон Гілі запитав високопоставлених британських офіцерів, чи є «будь-які ознаки зв'язку між Росією та Іраном» у розгорнутому конфлікті, який охопив Близький Схід. Керівник спільних операцій, генерал-лейтенант Нік Перрі (Nick Perry) висловив обґрунтоване припущення, що Росія, скоріш за все, передала Ірану та його союзникам тактичні рекомендації щодо управління безпілотниками.

Представники британської розвідки констатували, що іранські дрони доволі легко пройшли крізь захист до цілі. Це, на їхню думку, свідчить про більшу тактичну витонченість – ноу-хау, передане від Росії до Ірану та його поплічників. Нік Перрі, визнав, що ефективніша іранська тактика «виявилася проблематичною» для систем ППО і ПРО Сполучених Штатів. За словами генерала, іранські оператори «вели дрони на значно нижчих висотах», тому їхнє збиття «виявилося проблематичним».

Джон Гілі зазначив у розмові з журналістами, що російський диктатор Володимир Путін став «єдиним світовим лідером, який зараз має вигоду із надхмарних цін на нафту», оскільки це дозволяє йому отримувати гроші, щоб вести «жорстоку війну в Україні».

Гілі став одним із перших високопосадовців Європи, хто публічно заявив про те, що Росія причетна до ударів Ірану на Близькому Сході.