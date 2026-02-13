Країни Європи обговорюють створення власних сил ядерного стримування.

Це відбувається вперше з часу закінчення холодної війни.

Європейські країни вперше з часів закінчення холодної війни обговорюють створення власної ядерної системи оборони, побоюючись, що Сполучені Штати перестануть бути надійним військовим партнером. Про це повідомляє інформаційна агенція Bloomberg з покликом на свої джерела.

«Європа залежить від США у своєму так званому ядерному полі, яке складається з американської зброї, розміщеної на континенті, та пакту про взаємну оборону НАТО. Якщо Сполученим Штатам більше не можна буде довіряти, Європа зіткнеться зі зловісною перспективою залишитися наодинці зі сусідом, Росією, яка володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом», – пише Bloomberg.

Наразі власна ядерна зброя у Європі є лише у Великої Британії та Франції. Очікується, що французький президент Емманюель Макрон незабаром запропонує країнам Європи захист французьких сил ядерного стримування. Він може оголосити про це на Мюнхенській безпековій конференції, яка проходить з 13 до 15 лютого, або пізніше до кінця цього місяця. З аналогічною пропозицією може виступити й Лондон.

Франція і Велика Британія разом мають у своєму розпорядженні приблизно 400 розгорнутих боєголовок, тоді як у США цей показник становить 1670 і може збільшитися, оскільки Вашінґтон більше не обмежений російсько-американським договором СНО-III, чинність якого закінчилася п’ятого лютого цього року.

Водночас експерти в коментарі для Bloomberg вказують на фінансові труднощі з розгортанням європейської «ядерної парасольки». Європа і так витрачає величезні кошти на нарощування традиційних озброєнь. У 2025 році Євроунія і Велика Британія витратили понад 530 мільярдів доларів на оборону. Водночас Велика Британія та Франція разом витрачають близько 12 мільярдів доларів щороку на утримання свого ядерного арсеналу.

Для Європи альтернативою ядерному озброєнню, за твердженням експертів, може стати розробка власного передового арсеналу конвенційної зброї, який може загрожувати цінним цілям усередині Росії та перешкоджати вторгненню.