Російський бомбардувальник вчинив атаку на британський есмінець у Чорному морі.

Таким чином росіяни намагалися не допустити порушення британським кораблем так званого «російського морського кордону» поблизу окупованого Криму. Велика Британія, як відомо, не визнає окупації і, відповідно, цього кордону навколо Криму.

Російський бомбардувальник Су-24М вчинив попереджувальне бомбометання за курсом руху британського есмінця HMS Defender. Про це повідомила телередіокомпанія ВВС з покликом на заяву Міністерства оборони Росії.

У російському військовому відомстві пояснили, що таким чином намагалися запобігти порушенню британським військовим кораблем так званого «державного кордону Росії в Чорному морі».

Також Міноборони Росії повідомило, що спершу попереджувальний вогонь за курсом британського корабля відкрили російські прикордонні сторожові кораблі, «аби припинити порушення держкордону Росії есмінцем Великої Британії Defender біля берегів Криму». «О 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель вчинив попереджувальну стрільбу. На попередження він не відреагував», – йдеться в повідомленні.

Щойно після цього проти британського есмінця виступив російський бомбардувальник Су-24М. «О 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання по курсом руху есмінця HMS Defender», – розповіли в російському військовому відомстві.

Військового аташе Великої Британії викликали в Міноборони РФ у зв'язку з інцидентом в Чорному морі. Британська сторона поки що жодним чином не відреагувала на дії росіян.

Попереджувальна стрільба вважається серйозним інцидентом, застосування бомб є практично безпрецедентним. Рік тому ці дії були окремо прописані в російському законі «Про державний кордон».

Нагадаємо, що напередодні есмінець HMS Defender британських королівських ВМС побував у порту Одеси. На його облавку було підписано «Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Об’єднаного Королівства та Військово-морськими силами України». Підписантами документа виступили заступник міністра оборони України Олександр Миронюк та міністр із питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін (Jeremy Quin). Вчора на есмінці проводили спільне тренування бійці сил спеціальних операцій України, Великобританії та США, відпрацьовуючи абордажні дії.