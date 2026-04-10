Лондон і Осло спільно зірвали російську морську диверсію.

Росіяни готувалися нашкодити критичній підводній інфраструктурі.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про зрив секретної операції, яку Москва готувала з використанням своїх підводних човнів у британських водах. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Міністр оборони об’єднаного Королівства Джон Гілі повідомив, що встановив стеження за російськими субмаринами за допомогою союзників, зокрема, Норвегії.

Глава британського військового відомства розповів на пресконференції, що російський атомний підводний човен проекту «Щука-Б» був виявлений у міжнародних водах у північній частині Атлантичного океану кілька тижнів тому. Його помітили британські військові кораблі та авіація, які діяли спільно зі союзниками з НАТО, зокрема силами Норвегії.

«Було швидко встановлено, що цей підводний човен був потрібен для відволікання уваги», а в тому ж районі діяли ще два субмарини Головного управління глибоководних досліджень Міноборони Росії. Вони займалися зловмисною діяльністю щодо критичної підводної інфраструктурою», – зазначив міністр. За його словами, ці субмарини, ймовірно, використовувалися для шпигунства за підводною інфраструктурою Великої Британії та для підготовки диверсій. Вони провели в британських територіальних водах близько місяця.

У відповідь на дії російських військовиків Велика Британія скерувала до цього району свій фрегат HMS St Albans, корабель підтримки, військові гелікоптери та літаки, які цілодобово стежили за росіянами. «Британія та її союзники розпочали відкриті дії, покликані дати зрозуміти російським силам, що за ними стежать і що вони більше не зможуть діяти потай, як планував Путін», – наголосив Гілі.

Зокрема, британські військові кораблі та авіація скинули в цій акваторії кілька гідроакустичних буїв, щоб стежити за російськими підводними човнами. Відтак російські підводні човни були змушені покинути реґіон і попрямувати до своєї бази в Баренцевому морі.

Гілі уточнив, що в операції, окрім британських кораблів і літаків, брали участь норвезькі бойові субмарини. Нагадаємо, що минулого року Велика Британія та Норвегія оголосили про нове спільне військово-морське патрулювання, спрямоване на захист підводних кабелів від Росії. У Лондоні тоді пояснили, що об'єднаний флот, який складається щонайменше з 13-ти військових кораблів, буде «полювати на російські підводні човни та захищати найважливіші об'єкти інфраструктури в Північній Атлантиці.