Чеські сенатори мають намір ініціювати імпічмент президента.

Адміністрація Мілоша Земана розцінила це як «спробу державного перевороту».

Комітет з питань безпеки Сенату Чехії виступив з пропозицією ініціювати процедуру імпічменту президента республіки Мілоша Земана. Про це повідомив чеський телеканал ČT24 з покликом на слова голови комітету Павла Фішера (Pavel Fischer).

«Мілош Земан, як вважає комітет, не здатен виконувати обов'язки глави держави. Щодо цієї пропозиції – звільнити Земана від повноважень президента – наступного тижня відбудеться голосування в Сенаті», – зазначив Фішер.

За версією політика, глава держави дезорієнтований в подіях, які відбуваються, і його дії суперечать положенням національної конституції. Він згадав інцидент з вибухами в 2014 році на військових складах в селі Врбетіці на сході країни. Земан в своєму зверненні до народу наприкінці квітня заявив про кілька версій слідства, а не тільки про підозру в причетності до цієї події російських спецслужб. Цією заявою президент завдав шкоди інтересам національної безпеки Чехії.

Якщо Сенат, в якому більшість становлять політичні противники Земана, проголосує за його імпічмент, то це рішення ще повинна затвердити Палата депутатів, в якій переважають прихильники глави держави.

Тим часом адміністрація чеського президента вже встигла назвати плани імпічменту Мілошеві Земану «спробою державного перевороту». «Це вже не дискусія, що ведеться на академічному майданчику або в ЗМІ. Це організована спроба державного перевороту. Повністю заснована на брехні атака, організована групою сенаторів на президента республіки. Це атака на конституційність, свободу і демократію», – заявив прессекретар глави держави Іржі Овчачек (Jiří Ovčáček) на своїй сторінці в Twitter.