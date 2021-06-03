Чеські сенатори мають намір ініціювати імпічмент президента.

Адміністрація Мілоша Земана розцінила це як «спробу державного перевороту».

 

 

Комітет з питань безпеки Сенату Чехії виступив з пропозицією ініціювати процедуру імпічменту президента республіки Мілоша Земана. Про це повідомив чеський телеканал  ČT24 з покликом на слова голови комітету Павла Фішера (Pavel Fischer).

 

«Мілош Земан, як вважає комітет, не здатен виконувати обов'язки глави держави. Щодо цієї пропозиції – звільнити Земана від повноважень президента – наступного тижня відбудеться голосування в Сенаті», – зазначив Фішер.

 

За версією політика, глава держави дезорієнтований в подіях, які відбуваються, і його дії суперечать положенням національної конституції. Він згадав інцидент з вибухами в 2014 році на військових складах в селі Врбетіці на сході країни. Земан в своєму зверненні до народу наприкінці квітня заявив про кілька версій слідства, а не тільки про підозру в причетності до цієї події російських спецслужб. Цією заявою президент завдав шкоди інтересам національної безпеки Чехії.

 

Якщо Сенат, в якому більшість становлять політичні противники Земана, проголосує за його імпічмент, то це рішення ще повинна затвердити Палата депутатів, в якій переважають прихильники глави держави.

 

Тим часом адміністрація чеського президента вже встигла назвати плани імпічменту Мілошеві Земану «спробою державного перевороту». «Це вже не дискусія, що ведеться на академічному майданчику або в ЗМІ. Це організована спроба державного перевороту. Повністю заснована на брехні атака, організована групою сенаторів на президента республіки. Це атака на конституційність, свободу і демократію», – заявив прессекретар глави держави Іржі Овчачек (Jiří Ovčáček) на своїй сторінці в Twitter.

03.06.2021

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