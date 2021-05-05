Чеські ЗМІ звинуватили віцепрем'єра в таємній домовленості з Росією.

Ян Гамачек відкидає звинувачення й погрожує засудити журналістів на 10 млн крон.

Ян Гамачек

У чеській пресі з'явилися публікації про те, що перший віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек нібито обговорював з чеським послом в Росії можливість таємної угоди з Москвою. Зокрема, інформаційний портал Seznam Zprávy повідомив, що Гамачек нібито заявив про готовність не розголошувати результати розслідування вибухів на військових складах поблизу селища Врбетіци в обмін на один мільйон доз російської вакцини «Спутник V». Іншою умовою такої угоди віцепрем'єр нібито назвав проведення в Празі зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена.

За даними видання Seznam Zprávy, зустріч нібито проходила в Міністерстві внутрішніх справ Чехії 15 квітня, відразу після того, як Гамачек оголосив про поїздку до Москви. Візит до Росії мав відбутися 19 квітня, але через розпал скандалу з вибухами на складі амуніції поїздку довелося скасувати. На зустрічі, окрім Гамачека, нібито були присутні: амбасадор Чехії в Росії Вітеслав Півонька (Vítězslav Pivoňka), директор Управління зовнішніх зв'язків та інформації чеської розвідки Марек Шімандл (Marek Šimandl), директор військової розвідки Ян Бероун (Jan Beroun) і начальник поліції Ян Швейдар (Jan Švejdar).

Після публікації в чеських медіа цих відомостей представники опозиції закликали першого віцепрем'єра Яна Гамачека подати до демісії. Опозиціонери вимагали провести закрите засідання Палати депутатів чеського парламенту спеціально для заслуховування Гамачека, від якого очікують підтвердження або спростування опублікованих відомостей.

На терміново скликаній пресконференції Ян Гамачек відкинув усі ці звинувачення й заявив, що має намір відстоювати своє чесне ім’я в суді. Зокрема, він заявив про бажання відсудити у видання Seznam Zprávy 10 мільйонів чеських крон компенсації.

«Я подаватиму позов на авторів статті. Я також подаватиму цивільний позов проти видавця, відповідального за роботу своїх людей, й вимагатиму 10 мільйонів крон відшкодування. І якщо я досягну успіху, а я не сумніваюся, що досягну успіху, я не привласнюватиму цих грошей, а передам їх у фонд поліції та пожежної охорони, який опікується родинами тих, хто загинув під час виконання службових обов’язків», – процитувало слова Гамачека видання Aktualně.cz.

Редакція ж Seznam Zprávy вже заявила, що готова довести правдивість свого допису в суді.

Гамачек обіймає в коаліційному уряді другу за значимістю посаду після прем'єра. Він збирався відвідати Москву в другій половині квітня, щоб слідом за Словаччиною придбати російську вакцину «Спутник». Однак 17 квітня він відмовився від поїздки. Того ж дня Чехія звинуватила співробітників ГРУ у вибухах на складах амуніції у Врбетіці 2014 року і вислала 18 російських дипломатів. Це стало початком великого дипломатичного конфлікту між Прагою і Москвою.