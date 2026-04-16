Кремль опублікував список компаній у Європі, які нібито випускають дрони для України.

Їх названо «потенційними цілями» для армії РФ, хоча багато адрес у списку – хибні.

 

 

Міністерство оборони Російської Федерації у середу, 15 квітня, опублікувало в своєму Telegram-каналі списки компаній у різних країнах, зокрема в Європі, які, за твердженням російської сторони, пов'язані з виробництвом ударних безпілотників для України. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

До списку «Філії українських компаній у Європі» увійшли 11 підприємств, у тому числі в Лондоні, Мюнхені, Ризі, Вільнюсі та Празі. У списку «Закордонні підприємства, які здійснюють виробництво комплектуючих» перераховано 10 компаній, деякі з них розташовані в Мадриді, Венеції та Хайфі.

 

Міноборони пояснило публікацію тим, що «європейській громадськості слід не тільки ясно розуміти справжні причини загроз їхній безпеці, але й знати адреси, а також місця розташування “українських“ та “спільних“ підприємств із випуску БПЛА та компонентів для України на території своїх країн».

 

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, коментуючи заяву Міноборони, написав у соцмережі Х, що це «є список потенційних цілей для Збройних сил Росії». «Коли удари стануть реальністю залежить від того, що буде далі. Спіть спокійно, європейські партнери!», – пригрозив Медведєв.

 

Водночас навіть поверховий фактчекінг списку, засвідчує, що деякі опубліковані адреси є хибними. Наприклад, за адресою нібито підприємства у  Мюнхені насправді розташований житловий будинок.

 

Міністерство оборони РФ випустило свою заяву після того, як у Берліні 14 квітня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Перед зустріччю їм показали сім моделей дронів, виготовлених на спільних українсько-німецьких підприємствах. У той же день Німеччина та Україна погодили оборонний пакет на чотири мільярди євро, який припускає, що ФРН профінансує контракт на кілька сотень ракет для систем ППО Patriot.

16.04.2026

