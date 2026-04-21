Російські силовики знущилися з ізраїльтян на московському летовищі.

Пасажирів рейсу з Тель-Авіва п’ять годин тримали без води, їжі й туалета, називали їх «ворогами Росії».

 

 

Співробітники правоохоронних органів Росії в неділю, 19 квітня, п'ять годин протримали в аеропорту Домодєдово щонайменше 40 осіб, які прилетіли рейсом із Тель-Авіва. Про це повідомив інформаційний портал «Медиазона» з покликом на розповіді очевидців. Весь цей час у ізраїльтян, серед яких були як ті, хто має подвійне громадянство – Ізраїлю та Росії, так і власники лише ізраїльських паспортів, не було доступу до їжі, води та туалету.

 

За словами співрозмовника видання, російські силовики поводилися брутально й вимагали розблокувати телефони. Однак після отримання відмови обмежилися вимогою вимкнути техніку.

 

Потім ізраїльтян викликали на «бесіду», під час якої деяким із них говорили, що Іран – союзник Росії і що ворог Ірану — «і наш ворог». Також російські правоохоронці заявляли, що вони «не раді» їхньому візиту до Москви і що ті «даремно прилетіли».

 

Ізраїльтян змусили підписати папери з «попередженнями». Імовірно, йдеться про документ, в якому інформують про «неприпустимість порушення закону». Після п’яти годин знущань всіх відпустили. Співрозмовник видання зазначив, що вже під час під час вручення документів російські силовики зненацька почали поводитися «дуже ґречно й обережно».

 

У МЗС Ізраїлю згодом прокоментували затримання громадян країни у Москві. «Росіянам було роз'яснено, що така поведінка є абсолютно неприйнятною, й Ізраїль розцінює цей інцидент як вкрай поважний», – передає видання Zirat.

21.04.2026

Поширити
© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.