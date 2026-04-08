Стало відомо, що Росія й Угорщина підписали таємну угоду про співпрацю.

Документ охоплює кооперацію в ядерній царині, в освіті, спорті та інших сферах.

Як з’ясувалося, угорський уряд підписав з Росією угоду про розширення двосторонніх економічних, торговельних, енергетичних і культурних зв'язків. Про це повідомило в середу, 8 квітня, видання Politico з покликом на наявні в його розпорядженні копії документів уряду РФ.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко підписали 12-пунктний план співпраці за підсумками перемовин у Москві в грудні минулого року. Документ охоплює співпрацю в ядерній царині, в освіті, спорті та інших сферах.

9 грудня 2025 року в Москві відбулося 16-е засіданням російсько-угорської міжурядової комісії з економічної співпраці, створеної 2005 року. Комісія зазвичай засідала приблизно раз на рік. Проте через повномасштабну російсько-українську війну довелося зробити перерву між 14-м засіданням у листопаді 2021 року та 15-м у вересні 2024 року.

На прохання Politico прокоментувати зміст угоди Сіярто відповів, що «двостороння співпраця Угорщини визначається національними інтересами, а не тиском вкрай упереджених ліберальних ЗМІ». Міністерство закордонних справ Росії наразі не відповіло на запит Politico.

Під час останнього засідання російсько-угорської міжурядової комісії сторони зобов’язалися «переламати негативну тенденцію у двосторонній торгівлі», що склалася внаслідок санкцій Євроунії проти Росії, введених у відповідь на її вторгнення в Україну. Угода відкриває можливості для російських компаній реалізовувати в Угорщині проєкти в галузі електроенергетики, а також розширювати співпрацю у сфері нафти, газу та ядерного палива.

Угорщина також пообіцяла «вивчити можливість посилення викладання російської мови шляхом залучення вчителів з Росії, а також розширення програм академічного обміну». Сторони підтримали ідею обмінів у сфері спорту та циркового мистецтва і домовилися про план співпраці на 2026-2027 роки. В одному з документів підкреслюється, що зближення з Росією не повинно «суперечити зобов'язанням Угорщини як члена Євроунії».

Напередодні інформаційна аґенція Bloomberg повідомила, що в жовтні 2025 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував російському диктатору Володимиру Путіну допомогти «будь-яким можливим способом». Він назвав Угорщину «мишею» біля російського «лева».