Країни Балтії закриють свої повітряні простори для борту прем'єра Словаччини.

Влади Балтійських держав знову закриють свої повітряні простори для літака прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, коли той полетить на святкування 9 травня до Москви. Про це повідомила словацька газета Nový Čas. Напередодні помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що бажання прибути до Москви на святкування 9 травня «виявила ціла низка іноземних державних діячів».

«Литва і Латвія вже повідомили нам, що не дозволять пролетіти над їхньою територією під час польоту до Москви. Ну і що це, країни – члени ЄУ не дозволять прем'єр-міністрові іншої країни – члена ЄУ пролетіти над своєю територією? Я обов'язково знайду інший маршрут, як минулого року», – заявив словацький прем'єр у суботу.

Фіцо зазначив, що ставлення країн Балтії до Другої світової війни не зможе йому завадити «реалізувати намір подякувати за визволення Словаччини, в якій загинули десятки тисяч солдатів Червоної Армії, Румунської армії та 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Людвіка Свободи».

Фіцо не згадав у своїй заяві Естонії, проте естонський міністр закордонних справ Марґус Цахкна (Margus Tsahkna) теж заявив, що не дозволить прем'єр-міністру Словаччини летіти до Росії через повітряний простір країни.

«Фіцо і цього року не отримає дозволу на використання повітряного простору Естонії для польоту до Москви на парад 9 травня, мета якого – прославлення агресора. Ми заборонили це минулого року, і той самий принцип діє і тепер», – зазначив Цахкна. Він додав, що позиція зрозуміла: жодна держава не може використати повітряний простір Естонії для зміцнення відносин з Росією в той час, коли вона продовжує іґнорувати міжнародні норми та здійснювати агресію проти України та безпеки всієї Європи.

Минулого року літак Фіцо для польоту до Москви був змушений здійснити тривалий обхідний маневр, пролетівши над Угорщиною, Румунією та Чорним морем. Літаку президента Сербії Александра Вучича також довелося змінити запланований маршрут.