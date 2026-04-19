Литва, Латвія і Естонія пообіцяли не пропустити літак Фіцо на шляху до Москви 9 травня.

Країни Балтії закриють свої повітряні простори для борту прем'єра Словаччини.

 

 

Влади Балтійських держав знову закриють свої повітряні простори для літака прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, коли той полетить на святкування 9 травня до Москви. Про це повідомила словацька газета Nový Čas. Напередодні помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що бажання прибути до Москви на святкування 9 травня «виявила ціла низка іноземних державних діячів».

 

«Литва і Латвія вже повідомили нам, що не дозволять пролетіти над їхньою територією під час польоту до Москви. Ну і що це, країни – члени ЄУ не дозволять прем'єр-міністрові іншої країни – члена ЄУ пролетіти над своєю територією? Я обов'язково знайду інший маршрут, як минулого року», – заявив словацький прем'єр у суботу.

 

Фіцо зазначив, що ставлення країн Балтії до Другої світової війни не зможе йому завадити «реалізувати намір подякувати за визволення Словаччини, в якій загинули десятки тисяч солдатів Червоної Армії, Румунської армії та 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Людвіка Свободи».

 

Фіцо не згадав у своїй заяві Естонії, проте естонський міністр закордонних справ Марґус Цахкна (Margus Tsahkna) теж заявив, що не дозволить прем'єр-міністру Словаччини летіти до Росії через повітряний простір країни.

 

«Фіцо і цього року не отримає дозволу на використання повітряного простору Естонії для польоту до Москви на парад 9 травня, мета якого – прославлення агресора. Ми заборонили це минулого року, і той самий принцип діє і тепер», – зазначив Цахкна. Він додав, що позиція зрозуміла: жодна держава не може використати повітряний простір Естонії для зміцнення відносин з Росією в той час, коли вона продовжує іґнорувати міжнародні норми та здійснювати агресію проти України та безпеки всієї Європи.

 

Минулого року літак Фіцо для польоту до Москви був змушений здійснити тривалий обхідний маневр, пролетівши над Угорщиною, Румунією та Чорним морем. Літаку президента Сербії Александра Вучича також довелося змінити запланований маршрут.

 

19.04.2026

До теми

Поширити
Орбан політично помер. Хай живе «Орбан 2.0»?
Максим МУЛЯР
Відхід Орбана з владного Олімпу все ще не означає, що в Брюсселі або в Києві можуть полегшено зітхнути. У Рада ЄУ того й дивись, хтось примірить на себе орбанівську машкару.
17.04.26 | | У світі
Вільна каса
Сергій Терепищий
Поставте сучасного студента перед вибором: онлайн-курс або авторський курс наживо. Прогноз невтішний: масовий студент обере перше. І не через лінощі – через страх.
17.04.26 | | Дискурси
Малярство Юрія Матвієнка
Ірина Гаймус
Івано-Франківська галерея Підземний Перехід «Вагабундо» до 17 квітня 2026 демонструє другу персональну виставку живопису Юрія Матвієнка «Композиції», укладену з творчих пошуків у стилістиці пізнього модернізму.
16.04.26 | | Штука
Концерти під батутою маестро Реваковича
Концерти польської музики, що їх влаштовує варшавський Фонд Pro Musica Viva, відбудуться 22 квітня в Ужгороді, 26 квітня в Рівному, 14 травня в Івано-Франківську, 29 травня в Хмельницькому та 14 червня в Чернігові.
15.04.26 | | Штука
Крадії мозку, феї і Перак з Фосфораком
Юрій Винничук
Якось узвичаїлося, що міти належать до прадавніх часів, а в новіших не мають змоги розвиватися. Але насправді вони вигулькували ще в часи мого дитинства
15.04.26 | | Дискурси
Між буденністю та містерією
Катерина Ткаченко
Довго не могла знайти мову, через яку можна говорити з дітьми про війну. Тому звернулася до традиційного символізму народної картини, щоб розповісти здебільшого неукраїнцям, що таке ця війна.
14.04.26 | | Штука
В цей день, в ці дні
Майкл Мишкало
Можна привітатися на сходах, помітити присутність людини, яка поруч і яка з якихось причин зовсім одинока. Ні, ми не можемо жити чужим життям – але ми можемо перестати бути байдужими
14.04.26 | | Дискурси
Майже весна
Юрко ТИМЧУК
Орбан заробить свої півтора рядка в майбутніх підручниках з політології. Трампу присвятять кілька розділів у дослідженнях психіатрів. Огляд подій тижня в Україні.
14.04.26 | | Україна

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.