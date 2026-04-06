Російським поліціянтам заборонили виставляти свої знимки в соцмережах.

Таким чином МВС РФ хоче запобігти вербуванню своїх співробітників «іноземними розвідками».

 

 

Співробітникам російської поліції заборонили розповідати у соцмережах та месенджерах про те, що вони працюють у правоохоронних органах. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на джерела в російській поліції. Під заборону потрапила також публікація знимок та відеороликів співробітників МВС у одностроях.

 

Розпорядження про це віддав міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев. Воно стосується всіх підрозділів відомства, стверджують співрозмовники.

 

За їхніми словами, причина заборони – спроби вербування поліціянтів та інших співробітників відомства представниками «іноземних розвідок». «Саме такі випадки, що почастішали, і стали причиною для нововведень», – заявило джерело РБК.

 

Окрім того, російських поліціянтів зобов'яжуть пройти спеціальний інструктаж про те, як діяти під час спілкування з вербувальниками. За інструкцією, співробітник поліції має підтримати розмову, вдаючи, що зацікавлений, а потім негайно повідомити про це ФСБ.

 

Нагадаємо, що в серпні 2023 року в Росії ухвалили закон, який забороняє співробітникам Росгвардії публікувати в ЗМІ та інтернеті фото та відео про себе, товаришів по службі та членів їхніх родин. Йдеться про зображення, завдяки яким можна встановити їхнє місцезнаходження. Схожі обмеження з 2019 чинні й для військовослужбовців.

06.04.2026

Біжи, Альберіху, біжи!
Аделіна Єфіменко
«Золото Рейну» на Зальцбурзькому Пасхальному фестивалі: як переконливо пов’язати мітологічну дію «Персня Нібелунга», що завершується полум’ям над Вальгалою у «Сутінках богів», з картинами сучасних і майбутніх катастроф?
04.04.26 | | Штука
Театр Ветеранів фестивалить у Львові
На Фестивалі перших п'єс пролунають історії, які ще не звучали на сцені. Протягом двох днів львів’яни зможуть почути особистий досвід наших захисників і захисниць. 
03.04.26 | | Штука
Вирвані сторінки
Богдан СМОЛЯК
Смішно було вважати, що цар Сізіф, вельми хитрий володар Корінфу, раптом зрадить своїй відомій на увесь еллінський світ вдачі, вдруге потрапивши в царство мертвих...
03.04.26 | | Дискурси
І не зрадити ангелів
Тарас Прохасько
Базова тенденція нашої еволюції: кожен має право бути таким, яким ся вродив, яким ся зробив, яким собі хоче бути. І вчителі опинилися у пастці своїх добрих намірів
02.04.26 | | Дискурси
Ймовірний палац Лева у Львові: археологічні арґументи
Роман Могитич
Нові дослідження реліктів княжої резиденції та оборонного високого муру в північно-східній частині львівського середмістя.
02.04.26 | | Минуле
Картопля як символ надії
Через відеоінсталяції, об’єкти з вмонтованою шрапнеллю, малюнки та архівні фотографії, автор перетворює звичайний побутовий елемент на медіум, крізь який осмислюються питання дому, крихкості та людської стійкості.
02.04.26 | | Штука
Rethinking Russia: виклики досліджень Росії
Все розпочинається з ідентичності, коріння, феномену: ці люди не мають ані власної історії, ані власної території – лише історія і території імперії. У порівнянні з Україною, це драматично відмінні і несумісні політичні культури.
01.04.26 | | Україна
Подорожні карби з Ляйпцизької книжкової меси
Володимир Тимчук
Україну на виставці представляв і незалежний «гравець» — видавництво «Астролябія», звітуючи цілою низкою проєктів, зокрема першим в Україні додатком української класики та сучасної літератури у перекладах різними мовами.
01.04.26 | | Штука

