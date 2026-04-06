Російським поліціянтам заборонили виставляти свої знимки в соцмережах.

Таким чином МВС РФ хоче запобігти вербуванню своїх співробітників «іноземними розвідками».

Співробітникам російської поліції заборонили розповідати у соцмережах та месенджерах про те, що вони працюють у правоохоронних органах. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на джерела в російській поліції. Під заборону потрапила також публікація знимок та відеороликів співробітників МВС у одностроях.

Розпорядження про це віддав міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев. Воно стосується всіх підрозділів відомства, стверджують співрозмовники.

За їхніми словами, причина заборони – спроби вербування поліціянтів та інших співробітників відомства представниками «іноземних розвідок». «Саме такі випадки, що почастішали, і стали причиною для нововведень», – заявило джерело РБК.

Окрім того, російських поліціянтів зобов'яжуть пройти спеціальний інструктаж про те, як діяти під час спілкування з вербувальниками. За інструкцією, співробітник поліції має підтримати розмову, вдаючи, що зацікавлений, а потім негайно повідомити про це ФСБ.

Нагадаємо, що в серпні 2023 року в Росії ухвалили закон, який забороняє співробітникам Росгвардії публікувати в ЗМІ та інтернеті фото та відео про себе, товаришів по службі та членів їхніх родин. Йдеться про зображення, завдяки яким можна встановити їхнє місцезнаходження. Схожі обмеження з 2019 чинні й для військовослужбовців.