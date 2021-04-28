У Франківську муніципали зрізали огорожу на стоянці біля готелю «Дністер».

 

Сьогодні, 28 квітня, уранці в Івано-Франківську працівники муніципальної інспекції «Добродій» демонтували стовпчики, якими власники готелю «Дністер» самовільно обгородили стоянку біля будівлі на вулиці Шевченка, повідомив «Курс».

 

Фото https://kurs.if.ua

 

Громадський активіст Ростислав Шпук виклав у мережу відео, з якого видно, що демонтажу намагалися перешкодити кілька чоловіків, представників власника готелю.

 

Вони запевняли муніципалів, що мають дозвіл на огорожу. Також сперечалися з активістами, мешканцями житлової частини будинку на Шевченка, 1, які протестували проти порушень при реставрації готелю-пам’ятки, зокрема вимагали демонтажу самовільно встановленої огорожі стоянки.

 

Фото www.facebook.com/ifroro/

 

Врешті викликали патрульну поліцію. Муніципали представили правооохоронцям рішення міськвиконкому від 8 квітня цього року, відповідно до якого демонтаж самовільних конструкцій протягом п’яти днів мали провести самі власники готелю. Оскільки підпримці проігнорували розпорядження, зрізали огорожу комунальники.

 

«Пішло. Громадська ініціатива "Архітектурна Варта". Традиційне "а давайте вже після свят" не спрацювало. Дали таки ще до свят», – прокоментував Ростислав Шпук.

 

Фото https://gk-press.if.ua

 

Нагадаємо, містяни в Івано-Франківську протестують проти порушень, здійснених у ході реставрації будівлі готелю «Дністер», який є пам’яткою архітектури та відомий тим, що тут підписували Акт Злуки ЗУНР та УНР. Готелем володіє підприємець, ексдепутат міської ради Мирослав Бойко. Нещодавно виник скандал через те, що його власники засклили колонаду, яка була виразним елементом, що формує портрет центральної вулиці. Під тиском громадськості власник пообіцяв відновити повний доступ до колонади.

 

Фото www.facebook.com/ngoaustria

 

Реставрація готелю «Дністер» розпочалася у 2017 році. Під виглядом реставрації у готелі добудували зайві поверхи, замінили на даху автентичну черепицю на бляху, змінили колір будинку, а замість відтворення автентичної годинникової вежі встановили нову, не схожу на первісну ані за формою, ані за розміром. Івано-Франківська міська рада на початку квітня звернулася до Держархбудінспекції з вимогою перевірити всі документи та законність перебудови готелю як реконструкції.

28.04.2021

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