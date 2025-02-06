Польща виділила 20 мільйонів гривень на реставрацію пам'яток у Львові. У кошторисі, який затвердила міністерка культури Польщі Ганна Врублевська, передбачено фінансування 31 проєкту за кордоном. Про це повідомив Інститут польської культурної спадщини за кордоном Polonika.

Згідно з повідомленням, більшість проєктів розташовані на території Львівської області. Саме на їхню реставрацію передадуть понад 20 млн грн (2 млн злотих).

"Це означає, що більше творів мистецтва повернуть свою колишню пишність. Програма також дозволить продовжити проєкти, які вже розпочаті. Іноді це рятувальні роботи, без яких пам'ятки зникли б безповоротно", – йдеться у повідомленні Polonika.

Серед львівських об’єктів, до реставрації яких долучиться Польща:

- вежі колишнього монастиря бенедиктинок на пл. Вічевій;

- Вірменський кафедральний собор;

- Латинська катедра;

- Монастир домініканців;

- Гарнізонний храм;

- каплиця на вул. Підвальній;

- певні надгробки на Личаківському кладовищі;

- храм Всіх Святих;

- костел Святого Антонія.

Водночас на Львівщині долучаться фінансово до реставрації Олеського та Підгорецького замків, а також костелів у Дрогобичі, Стрию та Сусідовичах.