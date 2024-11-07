В ротонді бернардинського дворика у Львові відновили барокові розписи.

У склепінні ротонди на криниці бернардинського дворика у Львові відновили барокові розписи XVIII ст. Про це повідомили в Бюро спадщини й показало фотографії реставрованих фресок.

 

 

«Нещодавно ми мали унікальну можливість побачити відновлені розписи ротонди над криницею у бернардинському дворику. Реставраційні роботи, розпочаті у 2019 році, наближаються до завершення. Тож невдовзі відвідувачі зможуть помилуватися вишуканою поліхромією купола, яку відновлювали фахівці з України та Польщі – Павел Єнджейчик, Дорота Місюк-Єнджейчик, Ірина Дуткевич та Валерій Колибаба», – повідомили у Бюро спадщини.

 

 

Реставрацію профінансував Інститут Polonika. Нещодавно для проходу відкрили дерев’яний міст з бернардинського дворика на площу Митну після ремонту​​​​​.

 

 

Ротонду над криницею біля монастиря бернардинів збудували у 1748–1755 роках. За легендою, її звели на місці поховання монаха-бернардинця святого Яна з Дуклі, який у XVII ст. вважався покровителем Львова. Скульптуру святого з купола споруди відновили раніше, а після того почали реставрацію розписів на її склепінні. Вони присвячені діянням святого.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

 

 

Монахи бернардини прибули до Львова в 1460 році.

 

Перший їхній монастир був дерев’яний. У 1470–1484 роках там перебував францисканський чернець Ян з Дуклі, після смерті його поховали на кладовищі при монастирі. За легендою, на місці, де поховали ченця, через рік вдарило цілюще джерело. Тож останки перепоховали, а на місці джерела викопали криницю. Після смерті отця Яна беатифікували, в костелі зберігали частину мощей, тому сюди масово прибували паломники з різних країв.

 

Культ святого Яна з Дуклі також був поширений серед воїнів, він вважався покровителем Львова та військової шляхти. У вересні 1604 року в цій джерельній воді посвятило шаблі військо, яке 20 червня 1605 року захопило Москву.

 

Ротонду над криницею у вигляді альтанки з розписаним куполом біля нового мурованого монастиря і костелу звели у 1755 році, на ній встановили скульптуру Яна з Дуклі.


 

07.11.2024

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