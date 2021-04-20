Готель «Дністер»: поза законом та здоровим глуздом

Нещодавно Івано-Франківськ сколихнула хвиля протестів проти незаконного заскління колонади готелю «Дністер» приватними власниками. Будинок зазнав суттєвих змін з початку «реінкарнації», як зазначають готельєри, ще у 2017 році. За їх словами, 17 років тому пам’ятка містобудування та архітектури місцевого значення (охоронний номер 354-ІВ) перейшла у їхні руки від «американських власників», які її й занедбали. А сама «реінкарнація» погоджена за законом у Державній архітектурній будівельній інспекції (ДАБІ). Проте передісторія цих подій за документами та ЗУ «Про охорону культурної спадщини» виглядає не зовсім так.

У власності одних і тих

У 1993 р. за адресою будівлі було зареєстроване Українсько-американське спільне підприємство «Пері». Засновниками підприємства були – ТЗОВ «Фірма «Надія» (теперішні власники готелю), Кохан Василь Іванович та Роговська Тетяна Миколаївна. В 2004 р. Фонд комунальної власності м. Івано-Франківськ продав 5-ти поверховий готель «Дністер» у центрі міста площею 3779 м.кв. фірмі за 1 млн 300 тис грн. – тобто 350 грн. за один м. кв. На той час середня вартість житла була приблизно 400 американських дол. за один м.кв. на Західній Україні, у зв’язку з початком будівельного буму та збільшеною купівельною спроможністю громадян. У предметі договору йдеться про приміщення 4-х поверхів готелю, підвал та мансардне приміщення. Про 6-й поверх, який добудували власники готелю, мови й не було!

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У 2005 р. «Пері» пройшло реорганізацію – з спільного підприємства стало ТЗОВ Фірма «Пері» та залишило в засновниках лише Роговську Тетяну Миколаївну. У 2007 р. ТЗОВ Фірма «Пері» отримала державний акт на право власності на земельну ділянку під готелем та колонадою, виданий Івано-Франківською міською радою.

Вже у 2008 р. будівля перейшла за договором купівлі-продажу у приватну власність Лєвшакової Надії Миколаївни (одна з засновниць ТЗОВ «Надія») за ціною 19578 грн. – 5 грн за один м.кв., коли середня вартість житла у місті була 1000 дол. за один м. кв. У 2017 р. ТЗОВ Фірма «Пері» видала акт прийому-передачі на земельну ділянку Лєвшаковій Н. М., після чого вона стає фактичним власником будівлі готелю та землі під ним. Через пів року опісля у 2017 р. ТЗОВ Фірма «Пері» припиняє свою діяльність, а Роговська Тетяна Миколаївна продовжує працювати керівником Первинної профспілкової організації ТЗОВ «Фірми «Надія».

Тобто, фактично, будівля готелю «Дністер» 28 років перебувала в руках одних і тих самих людей, котрі довели її до аварійного стану. А після пожежі у 1998 р., коли згоріла вежа-бельведер, вони все ж мали повне уявлення про її автентичне відновлення.

Сектор охорони чи сектор знищення?

Згідно з ЗУ «Про охорону культурної спадщини» повноваження укладати охоронний договір на пам’ятку архітектури місцевого значення з власником перед початком будь-яких робіт має Сектор з питань охорони культурної спадщини управління культури національностей та релігій облдержадміністрації. Сектор охорони відноситься до структури Міністерства культури та інформаційної політики України, та в межах своєї компетенції надає дозволи і розпорядження на проведення ремонту, реставрації чи реконструкції пам’ятки. А також має право зупинити незаконну реконструкцію будівлі чи оштрафувати за неналежне поводження з пам’яткою. Тому у 2015 р. Лєвшакова Н. М. уклала типовий охоронний договір на об’єкт культурної спадщини готель «Дністер» з Сектором з питань охорони культурної спадщини в особі очільника Сектору Давидюка Андрія Зіновійовича.

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У квітні 2017 р. власниця готелю отримує акт огляду технічного стану будівлі з висновками експерта для початку ремонтних робіт. Висновок експертизи рекомендує (в особі експерта Л. В. Босика) – «терміновий капітальний ремонт з умовою влаштування міжповерхового з 3-го по 5-й поверхи і 6-го мансардного перекриття, вежі з годинником, перегородок і даху». А також «при подальшій експлуатації будинку дотримуватись вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 409 від 05.05.1997 р.». Проте, ці вимоги стосувалися «виробничих та складських будівель та споруд різного призначення» . Правила не поширюються « на будівлі (споруди), обстеження яких регламентується існуючими ДБН та на будівлі (споруди), експлуатація яких регламентується галузевими органами державного нагляду» , як це є у випадку готелю «Дністер» - експлуатація, якого регламентується ДСТУ-Н Б В.3.2.-4:2016 та Сектором з питань охорони культурної спадщини. Крім того, постанова № 409 втратила чинність з січня місяця 2017 р. Та для експерта, схоже, це не було важливим і пам’ятку містобудування та архітектури місцевого значення приймають за звичайну будівлю, якій потрібен капітальний ремонт.

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Щоб розпочати ремонтні роботи власники готелю мали отримати дозвіл від Сектору охорони культурної спадщини. Тому 26 вересня 2017 р . Сектор охорони видає розпорядження, де «з метою недопущення погіршення стану пам’ятки через відсутність дахового покриття будівлі, власнику невідкладно вжити всіх можливих заходів для збереження будинку». А вже за 14 днів корегує своє розпорядження листом від 10.10.2017, де «погоджує проведення реставраційно-будівельних робіт з надбудовою та відновленням втраченої вежі-бельведеру». А проектну документацію на проведення будівельних робіт Сектор просить погодити відповідно до законодавства та державних будівельних норм у Державній архітектурній будівельній інспекції (ДАБІ).

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Варто зазначити, що з червня 2017 р. виконавчі органи міських рад з питань державного архітектурного-будівельного не здійснюють погодження документів щодо об’єктів значного класу наслідків (СС3), тобто пам’яток архітектури. Саме Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківської області зареєструвало проектні документи у Реєстрі дозвільних документів, так як дозволи на роботи надані та погоджені Сектором охорони і погоджувати їх більше ніхто права не має, та видало дозвіл на реставрацію від 19 жовтня 2018 р. Разом з тим, відкриття вже відреставрованої вежі-бельведер готелю, з вже надбудованим 6 поверхом відбулось за два місяці опісля – 19 грудня 2018 р. Це свідчить про те, що будівельні роботи здійснено до отримання дозволу ДАБІ, а це суперечить ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності".

Чому Сектор охорони надав абсолютно не законні дозволи на надбудову в готелі «Дністер»? Чому Управління ДАБІ без перевірки стану виконання ремонтних робіт, які вже були зроблені, дало дозвіл на їх проведення? Чи є такий ж дозвіл, підписаний Сектором, для засклення колонади будівлі, через що власники впевнено і вільно це зробили? Чи виконує Сектор охорони свою пряму функцію – берегти історію міста і захищати будівлі від руйнацій й «реінкарнацій»? Питання відкриті в першу чергу до міської влади, яка хоч і не має ніяких повноважень, щоб щось змінити без спеціального дозволу Сектору, відповідно до Охоронного договору. Проте, може звертатись у правоохоронні органи та Міністерство культури. Бо направду, протести місцевих жителів не можуть змінити те, для вирішення чого спеціально створені органи контролю та покарання.

Найгіршим ж в цій ситуації виглядає абсолютна впевненість власників готелю у своїй правоті. Не зважаючи на закон та численні порівняння небайдужими мешканцями «до і після» готелю, вони запевняють, що черпали натхнення до «реінкарнації» будівлі у Відні, де насправді на вулиці Tuchlauben будівлі були відреставровані, відповідно до свого первісного вигляду. Не зважаючи на закон та отримані раніше штрафи за незаконну надбудову, вони переконують, що всі документи в порядку, а надбудова була необхідна до вимог часу. Та пред’явити всі дозвільні документи бажання не мають. Чи не тому, що змінили пам’ятку архітектурної спадщини до такого стану, що вона має шанс позбутись своєї значимості і бути вилучена з списку пам’яток місцевого значення? Від чого стане черговим приватним готелем без історії і пам’яті, зате з п’ятьма зірками?