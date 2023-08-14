У Львові внаслідок падіння балкона в центрі загинув чоловік.

У Львові внаслідок падіння балкона в центрі міста загинув чоловік.

Як повідомили у Львівській міській раді, балкон на четвертому поверсі будинку за адресою Під Дубом, 2 обірвався близько 23:00 у неділю. 43-літній чоловік, який перебував на балконі, упав на хідник.

Чоловіка шпиталізували у стані найважчої коми. Лікарі робили все можливе, аби врятувати постраждалого, однак біля 04:00 він помер.

Відомо, що фасад будинку ремонтували до відкриття торгового центру "Форум" менш як десять років тому. Фахівці обстежують ділянку та з'ясовують деталі інцидента.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив на брифінґу: у Львові планують розширити програму співфінансування реставрації балконів – місто фінансово допомагатиме мешканцям відновлювати балкони у всіх районах та будинках міста.

"Йтиметься про всі райони міста, не лише про історичний ареал, про різні будинки різного віку. Частину оплачуватимуть мешканці, а решту – місто. Ми хочемо розшити програму, бо не кожен мешканець може самостійно профінансувати реставрацію балкона. Днями ми повідомимо деталі, яку суму платитимуть львів’яни в межах програми співфінансування", – заявив Москаленко, згідно з повідомленням Zaxid.NET.

Перший заступник міського голови також розповів, що у Львові є 380 тисяч балконів, і 98% із них перебувають у приватній власності, тож відповідальними за стан балконів є власники.

"Ми активно працюємо з мешканцями щодо того, що балкон є невід’ємною частиною квартири, він входить у метраж квартири, тож є власністю мешканця", – сказав Москаленко.

Наразі у місті триває перевірка балконів, її планують завершити до 15 жовтня 2023 року.