У палаці Потоцьких завершили реставраційні роботи.

У Львові закінчили масштабні ремонтно-реставраційні роботи на вулиці Коперника, 15, де розташований палац Потоцьких – пам’ятка архітектури національного значення. Вартість робіт — 4,5 млн грн. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Зокрема, у палаці замінили кроквяну систему, облатували дах, відреставрували та встановили вогнезахист для дерев’яних конструкцій даху, розібрали та замінили покрівлю даху зі сланцю, відреставрували металеве обрамлення дахових вікон, виконали ремонтно-реставраційні роботи в’їзної брами й огорожі, ліхтарів та кронштейнів, роботи з відновлення ліпного декору, реставрацію правої та лівої офіцин, зокрема заміну покриття з листової сталі. Реставраційні роботи тривали з квітня по грудень цього року.

Нагадаємо, що палац Потоцьких – пам’ятка архітектури кінця ХІХ ст. в Україні та музейний підрозділ Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Возницького, де представлена колекція європейського мистецтва XIV – XVIII ст.