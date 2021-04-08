Франківчани провели акцію протесту біля готелю «Дністер».

 

У Франківську містяни наполегливо закликають владу відреагувати на порушення, допущені в ході реставрації готелю «Дністер» на вул. Січових Стрільців, – кілька місяців тому колонаду вздовж будинку закрили риштуванням та почали ремонтні роботи. 6 березня відомий митець та активіст Ростислав Шпук опублікував світлину зашкленої галереї, яка перестала бути частиною громадського простору, а розширила готель. У четвер, 8 квітня, кілька десятків містян провели «Акцію пробудження мера «Голосовий виклик» з вимогою демонтувати склопакети з галереї.

 

Фото https://pik.net.ua

 

Резонанс серед містян – невипадковий, адже йдеться про знакову історичну будівлю, яка є окрасою вулиці. Будинок споруджений у 1912 році за найновітнішими на той час технологіями: з електрикою, ліфтами, іншими зручностями. Готель збудований у стилі ар-деко з елементами сецесії. Окрім виразності стилю, будівля має важливе історичне значення: тут підписували Акт Злуки ЗУНР та УНР.

 

Фото www.facebook.com/ngoaustria

 

Учасники ініціативи #SaveDnister вимагають також зупинити будь-які будівельні роботи, водопостачання та електропостачання будівлі до повернення галереї до первісного вигляду.

 

Фото www.facebook.com/ngoaustria

 

У березні Ростислав Шпук та представники ГО «Кам'яниця-Австрія» зверталися до міського голови Руслана Марцінківа з вимогою відреагувати на порушення в ході реставрації готелю.

 

Фото www.facebook.com/ifroro

 

У вівторок, 6 квітня, після оприлюднення світлини зашкленої галереї, мер заявив, що не «підтримує псування історичної спадщини та переписування історії, якщо воно дійсно має місце».

 

Фото www.facebook.com/ruslan.martsinkiv

 

Міський голова публічно звернувся до Держархбудінспекції з вимогою перевірити усі документи та законність перебудови готелю як реконструкції.

 

Співзасновника фірми «Надія», на замовлення якої реконструюють готель, ексдепутата міської ради Мирослава Бойка Руслан Марцінків закликав призупинити скління «Дністра».

 

Фото https://gk-press.if.ua

 

На запит містян також зреагувала народна депутатка Оксана Савчук. Вона звернулася до міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з вимогою припинення шкління готелю, перевірки усіх дозволів щодо згаданих робіт та вжиття заходів для збереження історичної пам'ятки.

 

Фото www.facebook.com/ifroro

 

За даними місцевих медіа, фірма «Надія» почала реставрацію готелю «Дністер» на розі Січових Стрільців – Шевченка у червні 2016 року. Роботи супроводжувалися численними скандалами. Так, на готелі замість ремонту даху здійснили надбудову, ДАБІ кільrа разів зупиняло роботи та штрафувало «реставраторів» за відхилення від проєкту.

 

08.04.2021

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