Львівська художниця отримала премію імені Патріарха Романюка та Митрополита Шептицького.

Львівська реставраторка Ірина Дуткевич стала лауреаткою Івано-Франківської обласної премії імені патріарха Володимира Романюка та митрополита Андрея Шептицького.

Ірину Дуткевич відзначили у номінації "Реставрація сакральних об’єктів". Високу нагороду фахівчиня отримала за відновлення унікального свічника-трійці ХІХ століття. Ця реліквія зберігається у знаменитому храмі Різдва Пресвятої Богородиці в селі Криворівня Верховинського району.

Роботу з реставрації свічника художниця-реставраторка розпочала два роки тому в пам’ять про мистецтвознавця Остапа Лозинського, який ініціював відновлення цього сакрального об'єкта.

Свічник-трійцю створили понад 200 років тому в селі Криворівня Івано-Франківської області. За словами Ірини Дуткевич, ймовірний його автор – Андрій Дереюк, зробив виріб із дерева, додав елементи поліхромії, сріблення та позолоти.

"До Львова свічник потрапив у перемальованому стані, ми, реставратори, називаємо це різними часовими перемалюваннями. Це верхній шар, другий – історичний шар. Він був перемальований звичайною фарбою зеленого кольору, додані елементи сріблянки. На той час це поновлення мало свою потребу, але воно працювало проти цього об'єкта", – зазначила Ірина Дуткевич.

Ірина Дуткевич каже, що зняття верхніх шарів – клопітка робота, і важливо зберегти автентичність свічника, адже це класична технологія виготовлення, схожа до технології ікони.

"Я нічого не додаю від себе, тому що ми в принципі для цього це і робимо. Зафіксувати той стан, той вигляд об'єкта, який був першопочатковий, тобто авторський. Тут використовували всі техніки, які застосовуються в класичній реставрації для того, щоб законсервувати, затримати той стан, в якому він буде далі, тішити наше око", – розповіла реставраторка.