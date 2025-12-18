Львівська художниця отримала премію імені Патріарха Романюка та Митрополита Шептицького.

 

Львівська реставраторка Ірина Дуткевич стала лауреаткою Івано-Франківської обласної премії імені патріарха Володимира Романюка та митрополита Андрея Шептицького.

 

 

Ірину Дуткевич відзначили у номінації "Реставрація сакральних об’єктів". Високу нагороду фахівчиня отримала за відновлення унікального свічника-трійці ХІХ століття. Ця реліквія зберігається у знаменитому храмі Різдва Пресвятої Богородиці в селі Криворівня Верховинського району.

 

Роботу з реставрації свічника художниця-реставраторка розпочала два роки тому в пам’ять про мистецтвознавця Остапа Лозинського, який ініціював відновлення цього сакрального об'єкта.  

 

 

Свічник-трійцю створили понад 200 років тому в селі Криворівня Івано-Франківської області. За словами Ірини Дуткевич, ймовірний його автор – Андрій Дереюк, зробив виріб із дерева, додав елементи поліхромії, сріблення та позолоти.

 

"До Львова свічник потрапив у перемальованому стані, ми, реставратори, називаємо це різними часовими перемалюваннями. Це верхній шар, другий – історичний шар. Він був перемальований звичайною фарбою зеленого кольору, додані елементи сріблянки. На той час це поновлення мало свою потребу, але воно працювало проти цього об'єкта", – зазначила Ірина Дуткевич.

 

 

Ірина Дуткевич каже, що зняття верхніх шарів – клопітка робота, і важливо зберегти автентичність свічника, адже це класична технологія виготовлення, схожа до технології ікони.

 

"Я нічого не додаю від себе, тому що ми в принципі для цього це і робимо. Зафіксувати той стан, той вигляд об'єкта, який був першопочатковий, тобто авторський. Тут використовували всі техніки, які застосовуються в класичній реставрації для того, щоб законсервувати, затримати той стан, в якому він буде далі, тішити наше око", – розповіла реставраторка.

 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Премія імені патріарха Володимира Романюка та митрополита Андрея Шептицького заснована у 2015 році. Це найвища обласна відзнака на Івано-Франківщині в галузі духовної літератури, мистецтва та архітектури, яку присуджують за вагомий внесок у збереження сакральної спадщини.

 

Окрім Ірини Дуткевич, лауреатами премії цього року стали:

 

Священник Михайло Мельник та протоієрей Віталій Деркач (номінація "Друковане духовне слово") — за богословські та філософські праці;

 

Володимир Семчук (номінація "Образотворче та народне сакральне мистецтво") — за створення комплексу з двадцяти ікон;

 

Громада села Бабче (номінація "Новостворені сакральні об’єкти") — за храм Трьох святителів ПЦУ.

 

18.12.2025

