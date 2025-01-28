У Львові коштом мешканців будинку відновили унікальний вітраж.

У Львові завершили реставрацію унікального вітража, який прикрашає будинок на вулиці Коновальця, 11б. Кам’яниця є пам’яткою архітектури місцевого значення, а вітраж на стелі холу виконує функцію світлового ліхтаря. Про це повідомили у Бюро спадщини Львова.

На реставрацію вітражного ліхтаря зібрали гроші самі мешканці будинку. Відновленням вітража займалася львівська реставраторка Марія Шумська-Барвінок. Майстриня зберегла значну частину оригінальних кольорових скелець, а втрачені елементи відтворила так, щоб не порушувати первісний задум архітектора.

«У роботі особливо цінно, коли ми можемо “читати” задум архітектора через такі елементи, як вітражі. Наше завдання полягало не лише в тому, щоб відновити втрачене, а й передати атмосферу тієї епохи. Мені приємно бачити, що цей ліхтар став не лише функціональним елементом, а й символом любові мешканців до своєї історії», – поділилася реставраторка Марія Шумська-Барвінок.

Металеву основу ліхтаря очистили від корозії, видалили шари старої фарби та покрили захисним шаром. Крім того, додали сучасне підсвічування. Увечері ліхтар створює затишну атмосферу й прикрашає інтер’єр будинку.

До реставраційних робіт залучили ветеранів, для яких це стало важливою частиною адаптації до мирного життя. Їхній професіоналізм і майстерність суттєво допомогли втілити задум.

Будинок на вулиці Коновальця збудували у 1911 році за проєктом Генрика Орлеана. Це зразок раціональної сецесії. Його фасад та інтер’єр вирізняються багатим декором.