Прокуратура Чехії звинуватила в тероризмі п'ятьох учасників воєнних дій проти України.

Їм загрожує від 12-ти до 20 років ув'язнення.

 

 

Генеральна прокуратура Чехії звинуватила в тероризмі, участі в терористичному угрупованні, фінансуванні та пропаганді тероризму п'ятьох учасників парамілітарних формувань. Їх підозрюють у причетності до участі в проросійських терористичних угрупованнях на території Донбасу. Троє з них вже перебувають в попередньому ув'язненні. Про це в п'ятницю, 23 квітня, повідомив інформаційний порталу Aktualně.cz з покликом на слова речника Генеральної прокуратури республіки Мартіна Білого (Martin Bílý).

 

«Звинувачення в тероризмі, участі в терористичному угрупованні, фінансуванні та пропаганді тероризму висунуті проти п'ятьох підозрюваних. Прокуратура звернулася до суду, щоб подовжити попереднє ув’язнення трьом з них, оскільки існують обґрунтовані побоювання, що вони спробують втекти або чинити тиск на свідків», – зазначив Мартін Білий.

 

Як вже подавало наше видання, Національний центр протидії організованій злочинності (Národní centrála proti organizovanému zločinu – NCOZ) чеської поліції в середу, 21 квітня, провів операцію зі затримання підозрюваних у причетності до воєнних дій на Донбасі на боці проросійських терористичних угруповань. Вона проходила по всій території республіки. У операції були задіяні сотні поліціянтів.

 

Якщо суд визнає провину обвинувачених, їм загрожує до 20 років ув'язнення за безпосередню участь у терористичній діяльності, до 12 років в'язниці за фінансування тероризму, а у випадку підтримки та сприяння тероризму суд може призначити максимум 15 років в'язниці.

 

Як з’ясували чеські журналісти, серед затриманих раніше поліцією бойовиків є голова місцевого об'єднання «Чехословацькі воїни запасу за мир» (Českoslovenští vojáci v záloze za mír) Іван Кратохвил (Ivan Kratochvíl), котрий неодноразово контактував з донецькими сепаратистами та російськими ультраправими.

 

Чеське законодавство забороняє громадянам республіки без отримання індивідуального дозволу влади служити в іноземних арміях і воєнізованих формуваннях. Ця вимога може поширюватися і на іноземців, котрі постійно мешкають в Чехії.

 

Нагадаємо, що в грудні минулого року суд міста Усті-над-Лабем засудив заочно громадянина Чехії до 15 років ув'язнення за участь у війні на Донбасі. Засуджений з травня 2014 року брав активну участь у збройному конфлікті на сході України в лавах терористичного угруповання «ДНР».

23.04.2021

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