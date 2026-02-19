Колишнього «народного губернатора» ДНР Губарєва в Росії звинуватили у дискредитації армії.

Наразі йому загрожує лише грошовий штраф.

Одного з лідерів донбаського сепаратистського руху, так званого «народного губернатора» Донецької області Павла Губарєва російські карні органи звинуватили у дискредитації армії РФ. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на дані Таганського суду Москви. На нього складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 20.3.3 КоАП РФ. Наразі йому загрожує лише грошовий штраф на суму 50 тисяч рублів.

Сам Губарєв у розмові з журналістами повідомив, що не знає, з чим пов'язаний протокол, але припустив, що комусь у російській владі не сподобалися його висловлювання». «Чи це є чиїмось наміром, не знаю, можу тільки припускати, що декому не сподобалися мої тексти. Факт оцінюю як безпросвітну дурість. Жодних наслідків для себе не чекаю», — заявив сам Губарєв. Про які саме тексти йдеться, він не уточнив.

Павло Губарєв – уродженець Сіверськодонецька на Донеччині. Навесні 2014 року, під час проросійських мітингів у Донецьку, він оголосив себе «народним губернатором» Донецької області. Після вторгнення російських військ він зайнявся організацією сепаратиських збройних угруповань та вербуванням людей до так званої «Народної міліції "ДНР"». Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну він вступив на службу до армії Росії.



За минулий рік Губарєв неодноразово виступав з критикою дій російського військового командування, звинувачував його у хибній тактиці ведення бойових дій, яка призводить до численних жертв серед російських окупантів. У своєму Telegram-каналі він гостро критикував дії Міноборони РФ та нинішню владу «ДНР». Зокрема, Губарєв звинуватив призначеного російською окупаційною владою «главу» Донецької області України Дениса Пушиліна у розкраданні бюджету, призначеного на постачання питної води до окупованого Донецька.