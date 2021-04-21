Чеська поліція провела операцію проти бойовиків, які воювали на Донбасі.

Затримання пройшли на тлі масштабної висилки з Чехії російських дипломатів.

У Чехії співробітники Національного центру протидії організованій злочинності (Národní centrála proti organizovanému zločinu – NCOZ) провели у ніч на середу, 21 квітня, рейди проти учасників воєнізованих організацій, членів яких підозрюють в участі в бойових діях на сході України на боці проросійських сепаратистів або у намірах поїхати воювати на Донбас. Як повідомило видання Novinky.сz, затримано щонайменше десятеро осіб. В операції з їхнього затримання брало участь кілька сотень співробітників поліції.

«Поліція веде кримінальне провадження за підозрою у скоєнні злочину теракту, злочину фінансування тероризму та злочинної підтримки, а також сприяння тероризму. І ці злочини пов'язані зі залученням громадян Чехії до бойових дій на сході України на стороні "ДНР"», – повідомив головний прокурор Чехії Мартін Білий (Martin Bílý).

За даними порталу Aktualně.cz, діяльність групи була організована співробітниками російських спецслужби з посольства в Празі, які працювали під дипломатичним прикриттям. Саме ці співробітники російського дипломатичного представництва були нещодавно оголошені персонами non grata і вислані з країни.

Водночас речники NCOZ стверджують, що не існує прямого зв’язку між актуальним рейдом проти бойовиків та висилкою російських дипломатів, причетних до вибуху 2014 року на складі амуніції в селі Врбетика. «Акти кримінального переслідування, які проводить сьогодні NCOZ, не мають стосунку до причини вибухів в Врбетіці. Інформація про сьогоднішню операцію буде опублікована NCOZ упродовж найближчого часу», – повідомив в Twitter прессекретар NCOZ Ярослав Ібегей (Jaroslav Ibehej). При цьому він підтвердив, що відомство веде кримінальне провадження. Однак інформацію у кримінальних справах повинна озвучити празька прокуратура.