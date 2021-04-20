«Львівводоканал» заплатив за цілодобове водопостачання 30,25 мільйона доларів.

 

Львівське комунальне підприємство «Львівводоканал» погасило кредит на 24 мільйони 250 тисяч гривень від Світового банку, взятий у 2002 році для запровадження цілодобового водопостачання Львова. За весь період сплатили 6 мільйонів доларів відсотків за кредитом, повідомив директор підприємства Дмитро Ванькович.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

«13 квітня «Львівводоканал» виплатив останній кредитний платіж Світовому банку і повністю погасив кредит, отриманий у 2002 році. Ці інвестиції дозволили забезпечити цілодобовим водопостачанням місто Львів. Реалізація кредиту Світового банку показує, що не потрібно боятися йти на такі запозичення, натомість треба до них якісно готуватися і рахувати, щоб отримати найбільший ефект», – зазначив директор «Львівводоканалу» у коментарі «Збруч».

 

Він уточнив, що позику брав і повертав «Львівводоканал», при цьому частину коштів на обслуговування кредиту брали з бюджетних асигнувань.

 

«Львівська міська рада приймає безпосередню участь у фінансовому стані «Львівводоканалу» як засновник. Кошти, які підприємству виділяються із міського бюджету, йдуть на поповнення капіталу. Вони йшли і на зарплати, і на оплату електропостачання і на інвестиційні заходи, бо, на жаль, тарифи не покривають наших витрат», – сказав Дмитро Ванькович.

 

Загалом, за кредитні кошти Світового банку і 6 мільйонів доларів ґранту від уряду Швеції підприємство з 2003 до 2007 року провело масштабний обсяг робіт: водопровідну мережу Львова поділили на 11 зон тиску, проклали 21,7 км нових водогонів, модернізували 9 насосних станцій з меншою витратою електрики, частково відновили каналізаційні очисні споруди, провели реконструкцію головної каналізаційної насосної і компресорної станції. Після завершення проекту 89% жителів Львова отримали цілодобову подачу води, а ще 11% – почали отримувати воду 10-12 годин на добу.

 

За інформацією Дмитра Ваньковича, зараз «Львівводоканал» реалізує проєкт часткової реконструкції очисних споруд, сумарна вартість якого – 31 мільйон 500 тисяч євро. З них 20 мільйонів євро комбіновані кредити: 15 мільйонів євро від ЄБРР і 5 мільйонів євро від фонду НЕФКО, базова ставка складає 6%.

 

Директор підприємства зазначив, що у підприємства є потреба у нових запозиченнях.

 

«Серед стратегічних проєктів програми 24/7 міського голови у цій каденції – чиста вода з кранів в оселях містян. Це передбачає велику програму, пов’язану з інвестиціями у наші мережі та водозабори. Вартість проєкту оцінюється у 70 - 100 мільйонів євро. Потреба в інвестиціях є. Ми дивимося різні джерела інвестування: і тариф, і бюджет Львова. Якщо цього не вистачить, будемо виходити на запозичення», – прокоментував директор «Львівводоканалу».

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

Додамо, 16 квітня виконавчий комітет Львівсьокї міськради погодив інвестиційну програму «Львівводоканалу» на 2021 рік, вартістю  69 мільйонів 648 тисяч 360 гривень. Далі її має схвалити НКРЕКП.

 

Заплановані такі заходи:

 

– реконструкція магістрального водогону від ВНС «Винники» до ВНС «Кривчиці» на суму 9 мільйонів 300 тисяч 40 гривень;

 

– реконструкція ділянок магістрального водогону від ВНС «Винники» до ВНС «Довга» на суму 5 мільйонів 285 тисяч 990 гривень;

 

– реконструкція КНС-7 на вул. Пластова,7 у м. Львові на суму 4 мільйони 731 тисяч 210 гривень;

 

– реконструкція напірних колекторів діаметром 500 мм на ділянці від КНС-5 у Львові на вул. Хуторівка - Бережанська до камери-гасія на вул. Угорська на суму 13 мільйонів гривень;

 

– створення геоінформаційної системи мереж водопостачання та водовідведення ЛМКП «Львівводоканал» на суму 2 мільйони 842 тисяч 760 гривень.

20.04.2021

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