Фахівці "Львівводоканалу" два тижні працюватимуть у Гостомелі.

Впродовж двох тижнів фахівці ЛМКП “Львівводоканалу” облаштовуватимуть всі комунікації та благоустрій для тимчасового містечка в Гостомелі. Тут житимуть місцеві мешканці, чиї будинки зруйнували російські ракети. Також працівники підприємства мають відновити подачу води в одну із пошкоджених багатоповерхівок.

«Сьогодні наші фахівці приїхали до Гостомеля, щоб допомогти під’єднати до водопостачання і каналізації тимчасові містечка для мешканців, чиї домівки було зруйновано внаслідок ракетних ударів. Приїхали близько 20 наших працівників, зі своїми матеріалами, спецтехнікою. Але на місці також є спецтехніка місцевої військової адміністрації, тому спільно з ними протягом двох тижнів маємо приєднати містечка до водопостачання. Також у Гостомелі ми маємо допомогти підключити багатоквартирний будинок ОСББ, який теж постраждав і є проблема з відновленням водопостачання. Саме зараз обстежуємо його і вирішуємо як це зробити», - розповів Дмитро Ванькович, директор ЛМКП «Львівводоканал».

З початку війни ЛМКП «Львівводоканал» активно допомагає водоканалам міст, які постраждали від війни.

«Ми збирали гуманітарну допомогу для Харкова - продукти та деякі матеріали для роботи, за кошти працівників. Також ми ініціювали спільно із німецькими колегами із міста Вуперталь створення фонду Water4Ukraine. Від цієї ініціативи ми отримали і передали містам, які найбільше постраждали, вже 7 одиниць техніки і плануємо далі продовжувати роботу. Так нещодавно Ірпіньводоканал отримав необхідну спецтехніку. Ми сподіваємося, що це лише початок і поштовх для відновлення водної інфраструктури у м. Ірпінь», - повідомили у ЛМКП «Львівводоканал»