Тарифи на воду для галичан зростуть з 1 січня.

З 1 січня 2022 року у Львові, Тернополі та Івано-Франківську зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг переглянула тарифи для 45 водоканалів.

У Львові, згідно з рішенням НКРЕКП тарифи зростуть на 14,20% до 21,57 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр централізованого водопоспоживання, де 14,41 грн (без ПДВ) – за 1 м3 водопостачання і 7,16 грн – за 1 м3 водовідведення.

Новий тариф для львів’ян із ПДВ становитиме 25,88 грн за м3. Коригування тарифу, як зазначили у «Львівводоканалі», відбулося через значне зростання вартості електроенергії, підвищенням ціни на реагенти та суттєвим підвищенням відрахувань до бюджету у вигляді податків та зборі.

Проте директор ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович заявив, що навіть цей тариф не забезпечить стабільного фінансового стану підприємства.

«Єдиний шанс для модернізації та оновлення системи водопостачання та водовідведення є залучення коштів, а також допомога міста. У ситуації, яка склалась, ми просимо мешканців своєчасно оплачувати за спожиті послуги» – прокоментував Дмитро Ванькович.

Більш відчутним подорожчання водокористування буде для тернополян.

Нацкомісія затвердила для «Тернопільводоканал» – зростання тарифу на 22%, до 36,67 гривень за 1 м3, де 14,65 грн – за 1 м3 водопостачання, а 15,93 грн – за водовідведення.

Якщо змоделювати, що у Тернополі сім'я використовує 15 кубометрів води на місяць, то платитиме 550,44 гривень. До підвищення тарифів платіжка становила 450,36 гривень, тобто різниця складає 100 гривень.

В Івано-Франківську тариф «Іванофранківськводоекотехпром» підвищили майже на 9% із 25,17 до 28,24 гривні за кубометр водокористування, де 10,79 грн – за 1 м3 водопостачання, а 12,74 грн – за водовідведення.

«Важливою складовою тарифу є вартість електроенергії, яка за останні роки суттєво зросла. Іншим складником є зарплата наших працівників, яка також повинна бути гідною і поступово зростати. Ми подавали навіть вищі цифри, але комісія схвалила проєкт, який ми маємо. Потрібно враховувати і те, що слід впроваджувати нові енергозберігаючі технології», – прокоментував гендиректор КП «Івано-Франківськводоекотехпром» Віталій Савенко.