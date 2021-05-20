Львів запозичить 22 мільйони євро та 390 мільйонів гривень.

Сьогодні, 20 травня, на засіданні Львівської міської ради депутати погодили кредит у 22 мільйони євро. Договір про запозичення від Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейського фонду сталого розвитку «Пакет солідарності» був підписаний напередодні, 19 травня.

«Велика подяка ЄБРР, Європейській комісії, бо ми отримали дуже хороші умови – це 2,1% річних, об’єм – це 22 млн євро. Це кошти, які сьогодні необхідні для наших підприємств комунальної інфраструктури, які через пандемію мають потребу у додаткових ресурсах та інвестиціях, щоб надавати якісніші послуги, бо сервіс має бути на високому рівні, не зважаючи на всі турбуленції у державі», – заявив міський голова Андрій Садовий після підписання угоди.

Відповідно до підписаного договору, Львів отримає 22 мільйони євро кредиту під 2,1% річних (раніше кредитна ставка становила 3% – ред.). ЄБРР готовий надати кредит 10 мільйонів євро ключовим підприємствам і ще 12 мільйонів євро залежно від потреб міста. ЄС підтримує цей кредит гарантією від першої втрати через Європейський фонд сталого розвитку (EFSD), призначенням якого є підтримка інвестицій у сталий розвиток у країнах сусідства ЄС.

Кошти витратять на забезпечення потреби в ліквідності та оборотному капіталі комунальних підприємств «Львівелектротранс», «Львівавтодор», «Львівводоканал», «Львівтеплоенерго» та КП «Зелене місто». Кошти кредиту компенсують тимчасові зменшення доходу через коронавірусну кризу та допоможуть в покритті операційних витрат.

За цей кредит проголосували 49 депутатів Львівської міської ради.

Директор департаменту фінансової політики ЛМР Олег Іщук повідомив, що для обслуговування кредиту у наступному році з бюджету Львова доведеться передбачити понад 1 мільярд гривень.

«Якщо ратифікуєте договір з ЄБРР, то в наступному році ми мусимо виділити 1 мільярд 100 мільйонів гривень на сплату. 165 мільйонів – відсотки, 265 мільйонів – виплата за гарантіями для комунальних підприємств і 674 мільйонів – це тіло кредиту», – зазначив він.

Також Львівська міськрада візьме два кредити на загальну суму 390 мільонів гривень у двох державних банках – «Укргазбанку» та «Укрексім банку».

«Пропонується відкрити кредитні лінії у двох державних банках – в «Укргазбанку» на суму 220 млн грн і в «Укрексімбанку» на суму 170 млн грн. У відповідний проєкт ухвали ми вносимо технічні правки, відповідно до скерованих листів банків. Відсотки пропонуються відповідно до ставки Національного банку України, плюс маржа і розмір відсотків річних не більше як 17%», – доповіла директорка департаменту економічного розвитку ЛМР Ірина Кулинич.

Позики у державних банках беруть через брак коштів у бюджеті розвитку.

«За чотири місяці цього року в нас немає стовідсоткового виконання бюджету. Насамперед через пандемію та карантинні обмеження, за яких працював бізнес у нашій громаді», – повідомила Ірина Кулинич.

До того ж, за словами міського голови Андрія Садового, брак коштів утворився через те, що цьогоріч держава має забрати зі львівського бюджету 751 мільйонів гривень реверсної дотації.

«Ця реверсна дотація вирівнювання, яку вимірюють за показниками 2019 року. Тоді в нас було зростання доходів. ...Зараз немає таких надходжень. Нам кажуть «Львів – багате місто, в кого брати, як не зі Львова». Це дуже складна ситуація. Ми би всі хотіли, щоби у Львові була ідеальна ситуація і фонтан доходів, але так не є, бо вдарив ковід», – заявив мер міста.

Рішення під час засідання сесії підтримали 44 депутати. Кредит беруть на 5 років. Запозичення необхідні для фінансування бюджету розвитку. Кошти скерують на виплату заборгованостей за виконані раніше роботи. Ці позики ще має погодити Міністерство фінансів.

Нагадаємо, що у березні Львівська міськрада частково прийняла бюджет розвитку на 2021 рік, іншу частину бюджету прийняли у квітні. Загальний обсяг бюджету розвитку, становить 3 мільярди 797 мільйони гривень. Цього року вперше гроші бюджету розвитку мають скерувати не лише на проєкти у Львові, Винниках і Брюховичах, як раніше, а й на решту населених пунктів, які увійшли до складу Львівської ТГ. Додамо, що цього року майже мільярд гривень передбачають на сплату боргових гарантій та лізингу.

Наприкінці грудня рада Львівської МТГ затвердила бюджет територіальної громади на 2021 рік. Доходи бюджету визначені у сумі 11 мільярдів 148 мільйонів 749 тисяч 900 гривень, видатки – 10 мільярдів 692 мільйонів 249 тисяч 900 гривень.

Фото city-adm.lviv.ua