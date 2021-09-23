Львів отримав остаточний дозвіл на будівництво сміттєпереробного заводу.

 

Новостворена Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові.

 

 

«Сьогодні зробили свій внесок у появу дуже важливого об'єкту у Львові. Видали дозвіл на довгоочікуване будівництво сміттєпереробного заводу (механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів)», – зазначено у повідомленні Держінспекції архітектури і містобудування України на офіційні facebook-сторінці.

 

«Ми проходимо всі необхідні погоджувальні процедури, зокрема отримали сьогодні інформацію, що є дозвіл від нової уповноваженої інституції – ДІАМУ. Ми очікуємо, що цей дозвіл має надійти до Львова, тоді будемо переходити до наступних кроків», – повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

 

Раніше проєкт уже пройшов комплексну державну експертизу та отримав позитивний висновок Мінекології.

 

Завод, вартістю 35 мільйонів євро, будуватимуть за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, які слід повернути до 2032 року.

 

 

Потужність майбутнього заводу становитиме 240 тисяч тонн відходів на рік. Будуватимуть його біля очисних споруд «Львівводоканалу» на вул. Пластовій, 13. Наразі там функціонує компостувальна станція для органіки.

 

За підсумками міжнародного тендеру виконавцем робіт у Львові визначили одну з найбільших будівельних компанії Польщі – це Control Process S.A.

 

Нагадаємо, тиждень тому міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов оголосив, що Державна архітектурно-будівельна інспекція припинила своє існування, натомість почала функціонувати Державна інспекція архітектури та містобудування України, це позиціонується як актуальна реформа містобудівної галузі.

 

Фото facebook.com/zelenemisto, city-adm.lviv.ua

23.09.2021

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