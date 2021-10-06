Польcька компанія призупинила ремонт прикордонної дороги на Львівщині.

Польська компанія «Дрог-Буд» призупинила ремонт прикордонної дороги Червоноград – Рава-Руська, заявляючи про необхідність додаткового фінансування. Розпочали роботи у липні цього року, а на початку жовтня повідомили, що ремонт подорожчав на 9 мільйонів євро і необхідно укласти додаткову угоду.

У зв’язку з необхідністю проведення додаткових робіт на автомобільній дорозі Червоноград – Рава-Руська Служба автомобільних доріг скерувала на погодження до Міністерства фінансів додаткову угоду на суму 9 мільйонів євро, повідомив керівник САД у Львівській області Олег Береза.

Директор представництва підрядної організації ТзОВ «Дрог-Буд» Валерій П’ятак повідомив, що основний договір на ремонт цієї дороги становить 21,5 мільйона євро. Додатковий договір – ще 9 мільйонів євро. Вартість капітального ремонту одного кілометра цієї дороги – орієнтовно 19 мільйонів гривень.

Він пояснив, що необхідність дофінансування виникла через те, що тендер на капітальний ремонт дороги відбувся 5 років тому за кошторисами 8-річної давнини. Відповідно, за цей час суттєво змінився стан доріг, державні будівельні норми та ціни.

«Ми збільшили фінансування додаткових робіт на рівні 30%. Ми готові цього року були дійти до Белза. Якщо ми цього року не довиконаємо роботи, які розпочали, то це буде втрачений час та кошти. Якщо не зробимо, то навесні ми будемо це все переробляти», – зазначив Валерій П’ятак.

Зазначимо, у липні у САД повідомляли про необхідний обсяг фінансування у 31 млн євро. Як пояснив Олег Береза, зараз додаткова угода проходить процес погодження.

«Ця додаткова угода, про яку йдеться, визначає специфіку усіх робіт після того, як ми провели експертизу. На жаль, обсягів Контракту у фінансовій частині є замало, щоб закрити це фінансування, і, відповідно, виникла необхідність підписати додаткові документи. Тиждень тому їх підписали, і є певна процедура візування і погодження цих змін і доповнень в Укравтодорі, Мінфіні та Міністерстві інфраструктури. Опісля аналогічний процес з боку польської сторони. Як тільки ці документи передадуть польській стороні, компанія готова повернутись до робіт», – повідомив Олег Береза.

Зазначимо, ремонт дороги Червоноград – Рава-Руська за кошти кредиту польського уряду стартував у липні. За цей період підрядна компанія провела підготовчі роботи на 2 км у межах села Острів та зупинила ремонт. Загальна протяжність дороги – понад 53 км.

Фото loda.gov.ua