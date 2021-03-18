Путін відповів Байдену: «Хто як обзивається, той сам так називається».

Йдеться про слова американського президента з визнанням російського лідера вбивцею.

 

 

Президент Росії Володимир Путін відповів у стилі «сам дурень» американському лідерові Джо Байдену, котрий в інтерв’ю телеканалу ABC News фактично визнав російського лідера вбивцею.

 

«І ось, ви знаєте, я згадую – в дитинстві ми у дворі коли сперечалися один з одним, говорили так: хто як обзивається, той так і називається. Це не випадково, це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс дуже глибокий в цьому, психологічний. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні риси і думаємо, що він такий же, як і ми. І з цього виходячи, оцінюємо його дії і даємо оцінку взагалі», – цитує інформаційний портал lenta.ru слова Путіна, висловлені на онлайн-зустрічі з представниками громадськості Криму і Севастополя з приводу сьомої річниці анексії Криму Росією.

 

Російський лідер додав, що побажав би американському колезі здоров'я. «Я б сказав йому: будьте здорові! Я бажаю йому здоров'я! Кажу це без іронії, без жартів», – запевнив він.

 

Раніше в четвер, 18 березня, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив: «Це дуже погані висловлювання президента США. Він однозначно не хоче налагоджувати відносини з нашою країною. Далі будемо виходити з цього». За його словами, такого в історії ще не було.

 

Своєю чергою, МЗС Росії відкликало для консультацій посла з Вашінґтона і зажадало від США пояснити слова Джо Байдена. У відомстві констатували, що відносини між двома країнами «зайшли в глухий кут».

 

Нагадаємо, що у середу, 17 березня, президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання журналіста телеканалу ABC News Джорджа Стефанопулоса, чи вважає він Путіна вбивцею, зазначив: «Так, вважаю!». Глава Білого дому також запевнив, що його російському колезі Путіну доведеться відповісти за спроби втручання в американські вибори.

18.03.2021

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