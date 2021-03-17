Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Президент США запевнив, що російське керівництво поплатиться за втручання в американські вибори.

 

 

Президент США Джо Байден заявив, що його російському колезі Володимирові Путіну доведеться відповісти за спроби втручання в американські вибори. Ці слова глави Білого дому пролунали в інтерв’ю телеканалу ABC News під час програми «Доброго ранку, Америко» (Good Morning America). Розмова головним чином була присвячена опублікованій напередодні доповіді розвідки США «Іноземні загрози американським федеральним виборам 2020 року» (Foreign Threats foreign threats to the 2020 U. S. Federal Election), з якої випливає, що Росія поширювала дезінформацію про Байдена на торішніх виборах, щоби підвищити шанси Дональда Трампа на переобрання.

 

«Він (Путін – Z) поплатиться за це», – запевнив Байден в інтерв'ю. Він не став уточнювати, що має на увазі, пообіцявши, що наслідки для Путіна настануть незабаром.

 

Після цього журналіст Джордж Стефанопулос (George Stephanopoulos) запитав президента США, чи вважає він Путіна вбивцею. Байден відповів: «Так, вважаю!».

 

Після цих висловлювань Байдена біржові аналітики зауважили стрімке падіння курсу рубля щодо долара США і євро на торгах Московській валютної біржі. Курс долара США сягнув 73,71 рубля, що на 57,75 копійки вище, ніж до оприлюднення зазначеного інтерв’ю. Євро коштував 87,68 рубля, піднявшись на 56 копійок.

 

У Кремлі поки що не коментували висловлювання Байдена. Однак голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін назвав слова президента США про Путіна «образою росіян». «Байден своєю заявою образив громадян нашої країни. Це істерика від безсилля. Путін – наш президент, нападки на нього – це нападки на нашу країну!» – написав Володін в своєму Telegram-каналі.

17.03.2021

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