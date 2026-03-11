Ідеолог «русского міра» і «русской вєсни» Владіслав Сурков, ймовірно, втік з Росії.

Причиною втечі називають підготовку кримінальної справи проти нього.

Колишній перший помічник російського диктатора Владіміра Путіна Владіслав Сурков, якого вважали раніше сірим кардиналом Кремля, втік з Росії. Про це написав російський інформаційний інтернет-портал «Свободная Пресса» з покликом на кілька Telegram-каналів.

Зокрема, російський патріотичний Telegram-канал «Дневники разведчика» з покликом на свої джерела повідомляє, що спецслужби Росії готувалися порушити проти Суркова кримінальне провадження. Йому інкримінують розкрадання бюджетів, виділених Кремлем на «український напрямок», зокрема на окупацію Донбасу та створення псевдореспублік «ЛНР/ДНР» з 2014 до 2020 року.

«Сурков спішно виїхав за межі Росії. Приводом для "евакуації" стала інформація про підготовку матеріалів, які можуть лягти в основу кримінальної справи... Силовики нібито отримали зелене світло на розробку кейсів, пов'язаних з куруванням українського напрямку», – написав Z-канал.

Повідомляється, що для еміґрації Сурков обрав країну, яка не має з Москвою угоди про екстрадицію. Йдеться про чи то Близький Схід, чи то Латинську Америку.

Telegram-канал «Дневники разведчика» повідомляє, що в Росії почалася хвиля репресій проти високопосадовців, які стояли біля витоків агресії проти України та в цілому ідей «руского міра». Сурков – лише один епізод. «Від'їзд Суркова збігся з черговою хвилею чисток серед "старих" еліт та функціонерів, які мали стосунок до формування ідеології минулих років», – написав Z-канал.

Наразі жодних офіційних підтверджень інформації про втечу Суркова немає. Російська влада не коментували ці повідомлення, а незалежних доказів того, що Сурков справді полишив Росію, не оприлюднено.

Нагадаємо, що після звільнення з посади помічника Путіна 2020 року Сурков майже зник з публічного простору. Він практично не з'являвся у ЗМІ та не брав участі в публічних політичних подіях. Востаннє про нього активно згадували у ЗМІ приблизно рік тому після інтерв'ю, в якому він знову просував ідеологію так званого «русского міра», яку вважають однією з ключових ідеологічних підстав російської агресії проти України. Сурков відіграв центральну роль у російській гібридній агресії проти України, за що перебуває під українськими і західними санкціями. Сурков фактично керував «ЛНР/ДНР». Він також був ключовим перемовником від Кремля у так званому «мінському процесі».