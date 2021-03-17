Посла Росії у Вашінґтоні відкликали до Москви для консультацій.

Це сталося після того, як Байден фактично визнав Путіна вбивцею.

 

 

Посла Росії в Сполучених Штатах Анатолія Антонова відкликали до Москви для консультацій. Про це заявила офіційна речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Її слова наводяться на офіційному сайті відомства.

 

«Посол Росії у Вашінґтоні Анатолій Антонов запрошений до Москви на консультації, які проводяться з метою проаналізувати, що робити і куди рухатися в контексті відносин зі США», – цитує інформаційний портал lenta.ru слова  Захарової.

 

Представниця російського МЗС зазначила, що Москва зацікавлена ​​в тому, щоб не допустити «незворотної деґрадації» відносин з Вашінґтоном. «Для нас же головне – визначити, якими можуть бути шляхи виправлення російсько-американських відносин, як перебувають у важкому стані, оскільки Вашінґтон за останні роки, по суті справи, завів їх в глухий кут. Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити їх незворотної деґрадації, якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики», – заявила вона.

 

Відкликання російського посла відбулося зразу ж після того, як президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу ABC News заявив, що Росії доведеться відповісти за спроби втручання в американські вибори. Він також ствердно відповів на запитання журналіста про те, чи вважає він вбивцею російського президента Володимира Путіна.

17.03.2021

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