Посла Росії у Вашінґтоні відкликали до Москви для консультацій.

Це сталося після того, як Байден фактично визнав Путіна вбивцею.

Посла Росії в Сполучених Штатах Анатолія Антонова відкликали до Москви для консультацій. Про це заявила офіційна речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Її слова наводяться на офіційному сайті відомства.

«Посол Росії у Вашінґтоні Анатолій Антонов запрошений до Москви на консультації, які проводяться з метою проаналізувати, що робити і куди рухатися в контексті відносин зі США», – цитує інформаційний портал lenta.ru слова Захарової.

Представниця російського МЗС зазначила, що Москва зацікавлена ​​в тому, щоб не допустити «незворотної деґрадації» відносин з Вашінґтоном. «Для нас же головне – визначити, якими можуть бути шляхи виправлення російсько-американських відносин, як перебувають у важкому стані, оскільки Вашінґтон за останні роки, по суті справи, завів їх в глухий кут. Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити їх незворотної деґрадації, якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики», – заявила вона.

Відкликання російського посла відбулося зразу ж після того, як президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу ABC News заявив, що Росії доведеться відповісти за спроби втручання в американські вибори. Він також ствердно відповів на запитання журналіста про те, чи вважає він вбивцею російського президента Володимира Путіна.