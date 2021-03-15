Разумков удруге скептичний до рішень РНБО: За "Харківські угоди" не покараєш.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сумнів, що народних депутатів вдасться притягнути до відповідальності за підтримку "Харківських угод" у 2010 році. Спікер нагадав, що депутати, згідно з Конституцією, не несуть відповідальності за голосування у парламенті.

Як передає "Укрінформ", про це Разумков сказав під час брифінгу в понеділок.

"Я добре пам'ятаю Конституцію, статтю 80, яка говорить, що народні депутати не несуть відповідальності за голосування у Верховній Раді. Тому я не впевнений, що можна реалізувати в повному обсязі ту ідею, яка озвучена", – зауважив голова парламенту.

Разумков був відсутній на засіданні РНБО, на котрому приймалося рішення про те, щоб перевірити депутатів, які голосували за "Харківські угоди".

"Я був у відрядженні. Спочатку був лист щодо засідання РНБО на п'ятницю. На підставі цього було сформовано і мій робочий графік, і відрядження до Хмельницької області було закладено на четвер, але у середу ситуація змінилася, і засідання перенесли на четвер", – виправдовується спікер.

Нагадаємо, це вже другий випадок у році, коли Дмитро Разумков висловлює скепсис щодо рішень РНБО. Минулого разу він доволі критично оцінював ідею зі запровадженням санкцій проти телеканалів Медведчука. Власне, Разумков зізнався, що при голосуванні утримався.

Разумков казав, що існує достатньо способів зупинити тих, хто працює проти інтересів України: у телеканалів можна відкликати ліцензії, а фігурантів кримінальних справ можна посадити до в'язниці – а не обмежуватися санкціями.

При тім голова ВР запевняв, що він залишається членом команди Президента.

Наприкінці минулого тижня Рада національної безпеки і оборони доручила Службі безпеки України вивчити обставини голосування народних депутатів шостого скликання за Харківські угоди та у разі підтвердження ознак державної зради порушити проти них кримінальні справи за статтею 111 Кримінального кодексу України.

"У 2008 році РНБО прийняла рішення, яке полягало в наступному: упродовж двох місяців Кабінет Міністрів мав запропонувати законопроєкт, який би урегульовував питання виходу Чорноморського флоту Російської Федерації в 2017 році [із Криму]. На превеликий жаль, цей законопроєкт не був з невідомих нам причин зроблений, і ми вважаємо, що це була перша цеглина, яка почала руйнувати всю систему нашої безпеки і привела до того, що у 2010 році з’явились так звані "Харківські угоди", які у безпрецедентно короткий проміжок часу, через чотири дні після підписання їх у Харкові, були ратифіковані депутатами Верховної Ради. Є окреме доручення СБУ з’ясувати обставини, в який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання, і якщо СБУ буде вважати за необхідне, вона має порушити справи за 111 статтею нашого Кримінального кодексу щодо держзради відповідних осіб", – заявив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання Радбезу.