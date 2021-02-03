Разумков зізнався, що він у РНБО не підтримав вимкнення телеканалів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков визнав, що він не підтримав у Раді нацбезпеки й оборони Україи рішення про запровадження санкцій до народного депутата Тараса Козака та телеканалів, підконтрольних Віктору Медведчуку. Разумков заявив, що винуватців належалося покарати в інакший спосіб.

Про це Разумков сказав на брифінґу в середу, повідомило видання "Українська правда".

"Ми живемо у країні, де йде війна, у тому числі гібридна та інформаційна – і боротися з цими викликами треба. Але якщо ми говоримо про санкції, то санкції ми вводимо до тих, кого ми не можемо покарати тут. Це іноземні держави, іноземні господарюючі суб'єкти, які знаходяться поза межами українських правоохоронних органів, органів, які відповідають за національну безпеку, і не можуть відповідати перед українським судом. Кожен, хто фінансує тероризм, хто допомагає так званим "ЛНР" і "ДНР" або помічений у співпраці з країною-агресором, повинен нести відповідальність згідно з чинним законодавством. Але тут не про санкції, тут про відповідальність", – заявив Разумков.

"Стаття 1 пункт 2 закону про санкції говорить про особу, яка фінансує тероризм. Якщо ми говоримо про тероризм і якщо ці люди перебувають на території нашої держави, якщо є інформація про те, що вони допомагають якось "ЛНР", "ДНР" або країні-агресору, то тут повинна бути термінова інформація на генерального прокурора – подання, підозра і в рамках діючого законодавства український суд повинен прийняти рішення", – ствердив голова ВР.

Спікер повідомив, що засідання РНБО 2 лютого відбувалося у формі письмового опитування, натомість додаткової інформації від представників спецслужб чи голови СБУ у пакеті документів, наданих для ознайомлення, не було. Обговорення з цього питання не було.

Разумков вважає, що існує достатньо способів зупинити для того, щоб зупинити тих, хто працює проти інтересів України: у телеканалів можна відкликати ліцензії, а фігурантів кримінальних справ можна посадити до в'язниці, – а не обмежуватися санкціями.

Дмитро Разумков запевнив, що він залишається членом команди Президента, хоча й утримався при голосуванні за рішення РНБО про санкції.