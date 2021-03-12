СБУ перевірить депутатів, що голосували за "Харківські угоди".

Рада національної безпеки і оборони доручила Службі безпеки України вивчити обставини голосування народних депутатів шостого скликання за Харківські угоди та у разі підтвердження ознак державної зради порушити проти них кримінальні справи за статті 111 Кримінального кодексу України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання Радбезу, передає інформаційна аґенція "Укрінформ".

"У 2008 році РНБО було прийнято рішення, яке полягало в наступному: упродовж двох місяців Кабінет міністрів мав запропонувати законопроєкт, який би урегульовував питання виходу Чорноморського флоту Російської Федерації в 2017 році [із Криму]. На превеликий жаль, цей законопроєкт не був з невідомих нам причин зроблений, і ми вважаємо, що це була перша цеглина, яка почала руйнувати всю систему нашої безпеки і привела до того, що у 2010 році з’явились так звані "Харківські угоди", які у безпрецедентно короткий проміжок часу, через чотири дні після підписання їх у Харкові, були ратифіковані депутатами Верховної Ради. Є окреме доручення СБУ з’ясувати обставини, в який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання, і якщо СБУ буде вважати за необхідне, вона має порушити справи по 111-й статті нашого Кримінального кодексу по держзраді до відповідних осіб", – заявив Данілов.

Секретар Радбезу нагадав, що голосування відбувалось 27 квітня 2010 року, і пообіцяв надати перелік прізвищ народних депутатів.

"Тут дуже багато цікавих персонажів, які на сьогоднішній день продовжують знаходитись в українській політиці", – заявив секретар РНБО, додавши, що у списку є чинні депутати та олігархи.

Нагадаємо, в січні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру президентові-втікачу Вікторові Януковичу у вчиненні державної зради через підписання з Росією "Харківських угод" про продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Між тим, громадянське об'єднання "Рух опору капітуляції" після заяви Олексія Данілова закликало правоохоронців узятися за першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, котрий у 2010 році власне сам був співтворцем "Харківських угод".

"Руслан Демченко у 2010 році, перебуваючи на посаді заступника міністра закордонних справ України, був одним із авторів і лобістом підписання зрадницьких “Харківських угод”. Очікуємо від Служби Безпеки України адекватної правової оцінки цього злочину. Треба починати із себе", – заявили учасники руху.

21 квітня 2010 року Віктор Янукович у Харкові підписав з тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим угоду, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було подовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на п’ять років. 27 квітня Верховна Рада ратифікувала цю угоду – депутати Партії регіонів влаштували бійку, щоб сфальшувати результати голосування. Натомість режим Януковича отримав "знижку" в ціні на газ.

Згідно з твердженням Державного бюро розслідувань, поступливість Віктора Януковича створила передумови для збільшення чисельності військ РФ на суверенній території України "задля подальшої окупації ними Автономної Республіки Крим й міста Севастополя".

ДБР вважає, що "Харківські угоди" спричинили шкоду:

– суверенітетові України у вигляді фактичної втрати урядом можливості здійснювати свої повноваження на тимчасово окупованій території АР Крим та місті Севастополі на час окупації;

– територіальній цілісності та недоторканності у вигляді окупації Збройними силами РФ території АР Крим та міста Севастополя;

– обороноздатності шляхом збільшення особового складу військ та військової техніки Збройних сил РФ на території України після підписання та ратифікації цієї угоди замість підготовки до їхнього зменшення та виведення з території України у разі повідомлення Україною Російську Федерацію не пізніше, ніж 28.05.2016 про припинення дії Угод, укладених 28 травня 1997 року;

– державній, економічній безпеці України у вигляді захоплення об’єктів державної власності, які розташовані на вказаній тимчасово окупованій території, на суму 1 080 352 000 000 грн, та неможливості розпоряджатися ними на час окупації.