Знімальна група Bellingcat прибула у Київ знімати фільм про втечу "вагнерівців".

Розслідувач аґенції Bellingcat Христо Грозєв, котрий був ключовим автором розслідування про отруєння Олексія Навального, приїхав в Україну збирати матеріал для свого фільму про зрив операції зі захоплення воєнних найманців, розробленої українськими спецслужбами і зіпсутої, правдоподібно, чиновниками Офісу Президента.

Грозєв повідомив про прибуття до України на своїй сторінці у Twitter. Він водночас закликав не поширювати здогадок довкола його візиту.

"Я бачу багато спекуляцій в українських медіях щодо нашого розслідування. Зверніть увагу, що більшість повідомлень не відповідають дійсності і базуються на неправдивій чи бажаній для когось інформації", – ствердив автор Bellingcat.

"Так, ми працюємо над багатьма розслідуваннями одночасно, але ми не знаємо результатів, поки не закінчимо", – додав Грозєв.

Раніше журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook повідомив, що Грозєв з командою записали низку інтерв’ю з учасниками спецоперації, журналістами, аґентом НАБУ, колишнім президентом Петром Порошенком.

Бутусов стверджує, що знімальна група мала заплановану зустріч з представниками Офісу Президента – однак зйомки зірвалися.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ повідомив, що розслідування вийде у дві серії і першу з них глядач побачить ще у березні.

"Провал спецоперації у кабінеті Президента Зеленського і спроба офісу Єрмака приховати сліди зради будуть відображені у фільмі. Політичні оцінки будуть безжальними", – заінтриґував Бутусов.

Нагадаємо, головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у грудні заявляв: міжнародна розслідувальна аґенція готує матеріал про зрив спецоперації зі затримання найманців Російської Федерації, котра провалилася влітку внаслідок боягузтва, зради або дурості української влади.

Bellingcat зібрав докази, що українські спецслужби справді готували спецоперацію зі затримання російських найманців, зокрема із ПВК "Вагнера". "Ми побачили, як українська військова розвідка за допомогою СБУ – гарна частина військової розвідки разом із гарною частиною СБУ! – придумала план обдурити, розіграти ГРУ, ФСБ і "вагнерівців". Вони створили великий пранк і змогли переконати і ФСБ, і ГРУ, що йдеться про приватну військову компанію, яка наймає людей, і що вагнерівці вирушать у тривалу подорож до Венесуели через Мінськ і Стамбул. Усе це зробила українська розвідка! Вони довели цих людей до Мінська, ці люди були готові вилетіти того самого дня у Стамбул, а реально літак сів би в Києві", – сказав Грозєв.

Співавтор Bellingcat стверджує, що спецоперація була подібна до голлівудського сценарію і її прописали майже посекундно. "Це все було продумано геніально! І раптом ваш уряд каже, що ніколи такого не було, що це вигадка російських спецслужб... Для мене це прецедент. Я ніколи не бачив ситуації, у якій держава відмовилася від такого гарного проєкту, який зробив би із російських спецслужб посміховисько, клоунів, і сказала: "Ми цього не робили". Це для мене дуже дивно", – дивується Грозєв.

"Коли ми зайшли в цей проєкт, ми хотіли зрозуміти для себе: чи було таке? Може, це дійсно вигадка російської розвідки? Виявилося, що не тільки було, а й що воно провалилося. Провалилося на кінцевій фазі, але все-таки не до кінця, тому що накопичилася велика база даних, є зізнання цих ідіотів", – додав Грозєв.

Спецоперація зі затримання "вагнерівців" зірвалася на фінальному етапі через політичне рішення.

"Останньої фази, яка мала закінчитися тим, що літак вилетів [із Мінська], не відбулося. Чому? Тому що було політичне рішення на рівні президентської інституції, що треба відкласти це на кілька днів, бо відбувався якийсь перемовний процес [із Росією]. Це рішення відкласти на кілька днів, за нашим аналізом, виявилося головним для провалу останньої фази. А останньою фазою був би арешт цих людей, із яких семеро або восьмеро стало б одразу дуже важливими свідками у Гаазі у [справі про збитий над Донбасом 2014 року] Boeing, а решта займалася звірствами, убивствами, тобто реальними злочинами, 2014 року [на сході України]. Вони були б дуже важливими обвинуваченими, яких можна показати в Гаазі в іншій справі, а саме "Україна проти Росії" щодо фінансування тероризму та агресії", – зазначив журналіст.

Христо Грозєв заявив: якби Україна схопила "вагнерівців", це перевершило би досягнення "Моссаду". "Якби довели до кінця, це був би безпрецедентний протягом останніх 50 років успіх для будь-якої спецслужби. Востаннє схоже робив ізраїльський "Моссад", здається, в Ефіопії", – сказав Грозєв.

Нагадаємо, у липні білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії. Вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня. Деякі (вихідці з Донецької і Луганської областей) мали українське громадянство.

Україна просила Білорусь екстрадувати 28 затриманих під Мінськом бойовиків. Натомість Білорусь видала бандитів Росії, проігнорувавши запит України на екстрадицію.

17 серпня агент НАБУ Євген Шевченко оприлюднив інформацію про те, що виманювання в Білорусь групи “Вагнера” було спланованою тривалою операцією контррозвідки Служби безпеки України. Проте її проведення зірвав очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Український журналіст Юрій Бутусов оприлюднив дані, згідно з котрими Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Головного управління розвідки МОУ Василя Бурбу, бо той вимагав розслідувати причетність керівництва ОП до провалу великої операції СБУ.

Згідно з версією Бутусова, Зеленський, Єрмак і перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко фактично зірвали операцію, щоби не псувати відносин з Росією напередодні початку “всеохопного перемир’я” в зоні ООС.

Офіс Президента, Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міністерства оборони спростували інформацію про спецоперацію.

Українська журналістка Яніна Соколова оприлюднила записи розмов представників Служби безпеки України із російськими найманцями, котрим приписують участь у "Приватній військовій компанії Вагнера", спрямованих на "вербування" бойовиків та виманювання їх до Білорусі.

Народний депутат із фракції “Європейської солідарності” Володимир Ар’єв оприлюднив документи, котрі доводять, що спецоперацію із затримання “вагнерівців” в Білорусі дійсно планували українські спецслужби і вона була зірвана.

Журналістка Любов Величко, котра займається розслідуванням скандалу, заявила про те, що їй погрожують, за нею стежать.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що закиди проти ОП безпідставні.

У березні видання ZN.ua написало, що Офіс Президента України спробував використовувати британську розвідку MI-6 для того, щоби не допустити виходу фільму-розслідування Bellingcat.