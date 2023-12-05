Непал попросив Росію припинити вербування своїх громадян для війни в Україні.

Також непальська влада вимагає повернути всіх завербованих непальців на батьківщину.

Уряд Непалу попросив Москву більше не вербувати громадян країни до російської армії та відрядиди всіх вже завербованих непальців на батьківщину. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Міністерства закордонних справ Непалу.

Заява непальського зовнішньополітичного відомства пролунала після того, як стало відомо про шістьох загиблих в Україні громадян Непалу, які служили у військах РФ. «Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути тіла загиблих та виплатити компенсацію їхнім родинам», – повідомляється у заяві непальського МЗС.

Ще один громадянин Непалу Вівек Хатрі, який служив у російській армії, був захоплений в полон українськими вояками, і нині непальське зовнішньополітичне відомство веде перемовини про його звільнення. Як стало відомо, 22-річниц непалець навчався у російському виші та завербувався в армію, коли опинився під загрозою видворення з Росії. За його словами, у російській армії воює кілька тисяч непальців. Хоча амбасадор Непалу в Росії Мілан Радж Туладхар спростував слова Вівека Хатрі, він стверджує, що у російській армії як найманці служить лише 150–200 громадян Непалу.

Непальські солдати, яких називають ґуркхами, відомі своєю хоробрістю та бойовими навичками. Вони служили в британській і зуміли якнайкраще зарекомендувати себе, зокрема під час Першої та Другої світових воєн.