Непал попросив Росію припинити вербування своїх громадян для війни в Україні.

Також непальська влада вимагає повернути всіх завербованих непальців на батьківщину.

 

 

Уряд Непалу попросив Москву більше не вербувати громадян країни до російської армії та відрядиди всіх вже завербованих непальців на батьківщину. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Міністерства закордонних справ Непалу.

 

Заява непальського зовнішньополітичного відомства пролунала після того, як стало відомо про шістьох загиблих в Україні громадян Непалу, які служили у військах РФ. «Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути тіла загиблих та виплатити компенсацію їхнім родинам», – повідомляється у заяві непальського МЗС.

 

Ще один громадянин Непалу Вівек Хатрі, який служив у російській армії, був захоплений в полон українськими вояками, і нині непальське зовнішньополітичне відомство веде перемовини про його звільнення. Як стало відомо, 22-річниц непалець навчався у російському виші та завербувався в армію, коли опинився під загрозою видворення з Росії. За його словами, у російській армії воює кілька тисяч непальців. Хоча амбасадор Непалу в Росії Мілан Радж Туладхар спростував слова Вівека Хатрі, він стверджує, що у російській армії як найманці служить лише 150–200 громадян Непалу.

 

Непальські солдати, яких називають ґуркхами, відомі своєю хоробрістю та бойовими навичками. Вони служили в британській і зуміли якнайкраще зарекомендувати себе, зокрема під час Першої та Другої світових воєн.

05.12.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
649-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 68 бойових зіткнень.
04.12.23 | | Україна
Битва
Ольга Кобилянська
В продовження ювілею Ольги Кобилянської – першодрук (1896 року, «Буковина») її нарису з природи в оригінальному правописі.
03.12.23 | | Минуле
Акція «Вісла» була злочином проти людяності
Протест лідерів польського громадянського суспільства проти скандального рішення Інституту національної пам'яті Польщі.
03.12.23 | | Дискурси
Тріумф волі
Віталій Портников
Політична спадщина Кіссінджера довела Захід до передбачуваної катастрофи. Домовитися з диктатурами не виходить, ніякого світового порядку більше немає
03.12.23 | | Дискурси
648-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 88 бойових зіткнень.
03.12.23 | | Україна
Розстрільні списки— в цьому їхня культура
Андрій Кордіяк
Столітні традиції збережені, «почерк» незмінний… До майбутнього дня пам’яті жертв путінізму.
02.12.23 | | Минуле
Кактус
Василь МАХНО
мовчазний насуплений шпичастий цвітом поцілований й нещасний
02.12.23 | | Дискурси
647-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 82 бойові зіткнення.
02.12.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.