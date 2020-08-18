Оприлюднено аудіозаписи, як українські спецслужби виманювали "вагнерівців".

Українська журналістка Яніна Соколова оприлюднила записи розмов представників Служби безпеки України із російськими найманцями, котрим приписують участь у "Приватній військовій компанії Вагнера", спрямованих на "вербування" бойовиків та їх виманювання до Білорусі.

На записах, поширених у Facebook Соколової, бойовики розповідають "роботодавцям" про свої злочини на Донбасі, нагороди з рук російських посадовців, структуру військових банд та участь у воєнних діях на території інших держав.

Зокрема, російський військовик Дєніс Харітонов розповідає про те, як 23 липня 2014 року збив із переносного зенітно-ракетного комплексу два українських Су-25 в районі села Маринівка.

За збитий український гелікоптер Харітонов отримав державний орден РФ “За заслуги перед Отєчєством”. При цім бойовик похвалився тим, що орденом за збиття українського гелікоптера його нагороджував у Кремлі особисто Владіслав Сурков.

Харітонов надіслав “вербувальникам” фотографії, копії документів і навіть відеозаписи з Донбасу.

Він також зізнався, що проходив вишкіл на на базі спецназу РФ.

На записах також фіґурують прізвища Жмурін, Сідоров, Бахтігараєв, Анохін.

"Це один із наймасштабніших кейсів доказів і для Гааги і для українських і міжнародних судів про злочини росіян на території України", – прокоментувала Яніна Соколова.

Пані Яніна, покликаючись на власні джерела, підтвердила інформацію, котру раніше розголосив редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов: неайманців виманили до Білорусі хитрощами, аби звідти переправити їх на мілітарну роботу в Венесуелі – а насправді під приводом форс-мажору на літаку доставити до Києва. Соколова зазначає, що в зриві спецоперації винен передовсім керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Згідно з інформацією Бутусова, підготовка операції почалася понад рік тому. Розвідка вирішила розшукати і затримати найманців, які проживають у Росії, причетних до воєнних злочинів на Донбасі та здійснення агресивних атак – загалом 28 осіб. Очікувалося, що ці бойовики поповнять "обмінний фонд" і їх обміняють на полонених, звільнення котрих блокує Росія.

Згідно з інформацією журналіста, українські спецслужби від імені російської приватної військової компанії "МАР", створеної в Санкт-Петербурзі, запропонували їм вигідну роботу – охорону нафтових веж у Венесуелі; оформили їм звідти запрошення.

“Набрали групу з 33 осіб (крім 28 терористів, у ній були і випадкові люди). Згідно з планом, водій Геннадій Кумпан мав би перевезти всю групу 24 липня через Москву просто в мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі ні на годину, звідки вони мали 25 липня вилетіти рейсом Мінськ-Стамбул у Туреччину. Літак із певних причин приземлився б в Україні, терористи були б затримані, а пасажири й екіпаж змогли б швидко продовжити політ”, – переповів Бутусов.

З його слів, 24 липня голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба спільно з першим заступником голови СБУ Русланом Баранецьким прибули до Президента України Володимира Зеленського для доповіді про проведення фінальної частини операції. Та згоди не отримали: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак начебто заявив, що операцію слід відкласти: йшли переговори з представником Кремля Дмітрієм Козаком, і затримання "вагнерівців" могло зіпсувати очікування ОП. "Зеленський підтримав Єрмака й дав наказ СБУ і ГУР МО захоплення терористів призупинити, а операцію перенести на 30 липня", – переказав Бутусов.

Відтак "вагнерівців" гучно затримали в Білорусі. А потім передали Росії.

Після зриву операції начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба буцімто зажадав розслідувати причетність керівництва ОП до провалу затримання “вагнерівців” – та невдовзі Бурбу звільнили.