Bellingcat: оприлюднення планів Кремля змушує його міняти сценарій, що спричиняє помилки.

З'являється все більше доказів наперед запланованого Росією сценарію медійної підтримки спецоперацій, вважає Христо Грозев, керівник Bellingcat, знаменитої міжнародної організації журналістських розслідувань (т.зв. OSINT, оpen source intelligence 'розвідка відкритих джерел'). Оприлюднення даних американської розвідки змушує кремлівських сценаристів на ходу міняти плану, а кожна зміна породжує неузгодженості та помилки і ускладнює виконання.

"Зрозумійте, те, що ми бачимо, – сказав Христо Грозев в інтерв'ю ТРК "Україна" – це частина загальної картини заготовлених спецоперацій, заготовлених провокацій, сценарій яких написали значно раніше. Оскільки це дуже складний сценарій, там немає можливості в останню хвилину робити все. Тому це робиться заздалегідь.

Те, що ми бачимо – докази того, що це все таки брехня, підготовлене брехання. Той факт, що в одному з роликів, здається, Пушиліна він стверджує, що вже все обговорив з керівництвом Росії, і що була виділена допомога для цих евакуйованих людей, а оскільки тепер ми знаємо, що це було записано 16-го числа, то дуже важливо глянути, що Кремль говорив відразу після випуску 18-го числа. Кремль тоді говорив [коли запитали про ці події речника Путіна Дмітрія Пєскова – Z], що вони вперше чують про таке і що взагалі не знають, що відбувається на Донбасі.

Тобто, це заздалегідь запланований сценарій. Не можна сказати, чому записано було саме 16-го, а випущено 18-го, але важливо, що все заздалегідь планується і що це складний сценарій. До речі, це сценарій настільки складний, що якщо Кремлю доведеться тепер відмовитись від нього, це буде дуже непросто, бо закладено занадто багато сценарних бомб по всьому периметру."

До розробки цього сценарію, зазначає Грозев, очевидно, "був підключений весь апарат Кремля, і він, мабуть, був перехоплений американською розвідкою, чим вони і поділилися минулого тижня з іншими розвідками. Цікаво дивитися, як він динамічно, в реальному часі, змінюється. Можу сказати, що те, що він був озвучений американським та іншими урядами на минулому тижні – це було дуже добре. З їхнього боку нестандартний крок, він, звичайно, дав можливість російським пропагандистським ЗМІ говорити: "бачите, не пішла атака якраз в той оголошений день і той час, намагалися з цього зробити стидкий факт для представників західних урядів, але реально те, що цей план озвучили, призвело до того, що його треба було переробляти. А кожна переробка, кожна зміна плану призводить до помилок, як-от ці метадані. І це дуже-дуже корисно, щоб вивести цю брехню на світло".

Різниця між відображеною в метаданих відео датою запису (16 лютого) та поданою датою при оприлюдненні 18 лютого (тобто, у відео посилалися на події, які при записі ще не відбулися, але були заплановані), каже Грозев, не може бути помилкою обладнання, оскільки "ми бачимо два різні виступи, одне – ватажка так званої Луганської народної республіки, і друге – Пушиліна, ватажка «ДНР», вони були запущені в телеграм-каналах 18-го числа, з різницею приблизно на пів-години один від одного. Мета-дані показують, що один з них був записаний приблизно в 16-й годині за місцевим часом 16-го числа, тобто два дні перед тим, а другий був записаний приблизно на півтори години пізніше, того ж 16-го числа. Якщо би це було помилкою обладнання, то це означає, що два лідери цих так званих республік мали практично одну і ту ж помилку на своїх пристроях, що нереально. Дуже важливо подивитися на інші файли, які виходили з тих же каналів. Відразу після виступу Пушиліна на його каналі, каналі «ДРН» запустили ще один ролик, в якому він дає інструкції своєму МНС, як розбиратися з цією ситуацією. Нам вдалося перевірити метадані саме цього файлу, і там видно, що він записаний реально 18-го числа. Так що тут просто логічно ймовірність похибки така ж, як нині зустріти двох марсіян на вулиці."

Назва файлової папки, в якій містилося відео, – “Кидок мангуста", і це, вказує керівник Bellingcat дуже подібно на кодову назву спецоперації. І якщо вони справді залишили це в метаданих – це величезна помилка, те, що ми в Bellingcat називаємо “помилка Москва 4”. Ми зараз намагаємося зрозуміти, звідки це ім’я взялося. Це може бути тільки місцева назва «ДНР» за цією операцією, але це, радше може означати, що хтось її так називав у загальному плані."

Це не єдине постановочне відео-фейк, що поширюється з "ДНР". Наприклад, відео, яке поширили російські ЗМІ і телеграм-канали 18-го лютого, яке мало показати ніби перестрілку з українськими спецназівцівцями, які зайшли на територію "ДНР" і які, за описом цього відео, мали потрапити на якийсь хімічний завод в “ДНР” чи у Луганській області. "Ми перевірили, – каже Христо Грозев, – метадані цього відео, яке, за описом, мало відбутися 18-го лютого: воно записане не пізніше 8 лютого. Так що є повно таких фальшивок, ми збираємо їх в архів і будемо публікувати знайдений нами їхній реальний час запису."

Під час підготовки розслідування про "вагнерґейту" журналісти Bellingcat встановили контакти декого з ваґнерівців і тепер продовжують перевіряти, де вони знаходяться. Тепер вони перебувають новій структурі, яка підпорядковується безпосередніше ФСБ Росії, а не як раніше– через ГРУ міноборони. Виявилося, що частина цих людей вже перебуває на території "ДНР", а, можливо, і перейшли кордон. Але, зазначає Христо Грозев, "оскільки цього разу російська не планує ховати свою участь, якщо почнеться війна, то їхня роль буде не такою важливою, як п’ять-шість років тому."