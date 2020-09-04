Втеча "вагнерівців": депутат оприлюднив документи про підготовку спецоперації.

Народний депутат із фракції “Європейська солідарність” Володимир Ар’єв оприлюднив документи, котрі доводять, що спецоперація із затримання “вагнерівців” в Білорусі дійсно планувалась українськими спецслужбами і була зірвана.

Про це Ар’єв заявив під час брифінгу в парламенті, повідомляє "Новинарня".

Один із документів, оприлюднених Ар'євом, – це лист начальника 5-го управління Служби безпеки України, датований 13 липня 2020 року, в котрому представник СБУ інформує керівника головного слідчого управління, що в рамках кримінальної справи, яка розслідується ще з 2014 року щодо злочинів росіян на території України) встановлено формування нового НЗФ, яку здійснює особа, що представляється Сергій Петрович.

Ар’єв додав, що він є оперативником українських спецслужб. “Зважаючи на те, що документ не має грифу “таємно”, деталі спецоперації в цих документах не розкриваються, а є лише легенда. Цей Сергій Петрович встановив анкетні дані та опитав 40 осіб бойовиків ПВК “Вагнер”. Зараз є документальні підтвердження того, що це робили українські спецслужби”, – наголосив депутат.

Ар'єв показав протокол огляду носіїв інформації від 25 липня і в рамках справи про напад Росії, підписаний слідчим СБУ. “Цей протокол містить опис огляду аудіофайлів усіх “вагнерівців”, які перебували тоді на території Білорусі, підпис також стоїть на розшифровках. Це не компільовані розмови, а розшифровки оперативних дій СБУ“, – додав Ар’єв.

Він повдіомив, що в нього є підписані розшрифковки та аудіозаписи.

“Є документи бойовика Сергія Павленка, уродженця Одеської області. Його російський паспорт і орденські книжки медалей “За отвагу”, які він у 2016 та 2018 році отримав від Володимира Путіна. У розмові з вербувальником Павленко, громадянин РФ, зізнається, що перебував в диверсійній групі, яка 14 червня 2014 року збила ІЛ-76. Тоді загинули 40 бійців 25 бригади і 9 членів екіпажу”, – зазначає Володимир Ар’єв.

“Є й інші бойовики, які розповідали вербувальнику про свою інтервенцію в Україну з території Російської Федерації. Андрій Сердюков, громадянин РФ, уродженець Смоленської області”, – додав нардеп.

“Ще один бойовик – Олександр Руденко. Уродженець Брянської області.Громадянин РФ. Перебував на Луганщині у 2014-16 роках в складі БТГ “Стєпь”, причетної до збиття кількох українських військових суден. Нагороджений медалями за Крим, відзнаками так званої “ДНР” та має військовий квиток терористичного угрупування “ДНР”, – уточнив Ар’єв у facebook і запевнив, що має “повний пакет документів щодо всіх “вагнерівців”, задокументованих українськими спецслужбами”.

“Це підтверджує наявність спецоперації. У мене також є квитки. 25 липня “вагнерівці” мали вилітати з Мінська до Стамбула а потім, за легендою, – частина до Сирії, а інша – до Венесуели. Рейс не відбувся, оце нам і треба розслідувати. За нашою інформацією, тоді й відбувалась презентація в ОП деталей спецоперації і саме після цього надійшла команда її перенести”, – підсумував Ар’єв.

Також він заявив, що тримав підтвердження від оперативників, які брали участь у спецоперації, про те, що вони готові свідчити у справі “вагнерівців””. “Якщо не буде створена відповідна ТСК, то вони готові свідчити навіть публічно”, – зазначив Володимир Ар’єв.

“Вище керівництво бреше і приховує те, що ми мали справу з блискучою операцією українських спецслужб. Коли повідомили про те, що історія з “вагнерівцями” – це спецоперація України, на жаль, замість того, щоби сказати правду, керівництво СБУ, нове керівництво ГУР стали стверджувати, що це все – фейк. Те саме говори очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, а також – Президент Володимир Зеленський. Сьогодні ми вам демонструємо докази того, що спецоперація була, це не приховати. Виникає питання: нащо брешуть? Кого намагаються сховати? Хто злив інформацію російським спецслужбам, які передали її КДБ Білорусі, зупинивши операцію? Хто ухвалив рішення про відтермінування спецоперації, яка мала відбутися 25 липня? Ми маємо інформацію, що це рішення приймалося в кабінеті глави держави”, – заявив натомість народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії. Вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня. Затримані мали російські паспорти. Дехто (вихідці з Донецької і Луганської областей) мали українське громадянство.

Україна просила Білорусь екстрадувати 28 затриманих під Мінськом бойовиків. Натомість Білорусь видала бандитів Росії, проігнорувавши запит України на екстрадицію.

17 серпня агент НАБУ Євген Шевченко оприлюднив інформацію про те, що виманювання в Білорусь групи “Вагнера” було спланованою тривалою операцією контррозвідки Служби безпеки України. Проте її проведення зірвав очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Юрій Бутусов оприлюднив дані, згідно з котрими Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Головного управління розвідки МОУ Василя Бурбу, бо той вимагав розслідувати причетність керівництва ОП до провалу великої операції СБУ.

Згідно з версією Бутусова, Зеленський, Єрмак і перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко фактично зірвали операцію, щоб не псувати відносини з Росією напередодні початку “всеохопного перемир’я” в зоні ООС.

Офіс Президента, Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міністерства оборони спростували інформацію про спецоперацію.