ОП просив британську розвідку заблокувати розслідування про втечу вагнерівців.

Офіс Президента України спробував використовувати британську розвідку, щоби не допустити виходу фільму-розслідування розслідувальної аґенції Bellingcat про зрив спецоперації з "вагнерівцями".

Про це пише інтернет-видання ZN.ua.

В кінці лютого до України приїжджав заступник глави МІ-6 Лі Лоуренс.

"Під час зустрічі на «острові» (штаб-квартира ГУР МО) керівник військової розвідки Кирило Буданов і заступник голови ОП Роман Машовець намагалися переконати Лі Лоуренса, щоб МІ-6 вплинула на Bellingcat ("адже це пов'язана з вами структура") і не допустила виходу фільму. Та цього Банковій здалося мало. Через день високопоставленому британському розвіднику, цього разу в компанії із запрошеним на зустріч послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, довелося вдруге вислуховувати від Буданова та Машовця набридливі прохання Банкової", – пише видання.

У відповідь британці нібито сказали, що нічого не можуть зробити - це масові медії, а в Британії свобода слова.

Посольство Великої Британії в офіційній відповіді утрималося від коментарів.

"Ми не коментуємо питання, пов'язані з роботою спецслужб. Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати інформацію, про яку ви запитали", – заявили в MI-6..

Нагадаємо, головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у грудні заявляв: міжнародна розслідувальна аґенція готує матеріал про зрив спецоперації зі затримання найманців Російської Федерації, котра провалилася влітку внаслідок боягузтва, зради або дурості української влади.

Bellingcat зібрав докази, що українські спецслужби справді готували спецоперацію зі затримання російських найманців, зокрема із ПВК "Вагнера". "Ми побачили, як українська військова розвідка за допомогою СБУ – гарна частина військової розвідки разом із гарною частиною СБУ! – придумала план обдурити, розіграти ГРУ, ФСБ і "вагнерівців". Вони створили великий пранк і змогли переконати і ФСБ, і ГРУ, що йдеться про приватну військову компанію, яка наймає людей, і що вагнерівці вирушать у тривалу подорож до Венесуели через Мінськ і Стамбул. Усе це зробила українська розвідка! Вони довели цих людей до Мінська, ці люди були готові вилетіти того самого дня у Стамбул, а реально літак сів би в Києві", – сказав Грозєв.

Співавтор Bellingcat стверджує, що спецоперація була подібна до голлівудського сценарію і її прописали майже посекундно. "Це все було продумано геніально! І раптом ваш уряд каже, що ніколи такого не було, що це вигадка російських спецслужб... Для мене це прецедент. Я ніколи не бачив ситуації, у якій держава відмовилася від такого гарного проєкту, який зробив би із російських спецслужб посміховисько, клоунів, і сказала: "Ми цього не робили". Це для мене дуже дивно", – дивується Грозєв.

"Коли ми зайшли в цей проєкт, ми хотіли зрозуміти для себе: чи було таке? Може, це дійсно вигадка російської розвідки? Виявилося, що не тільки було, а й що воно провалилося. Провалилося на кінцевій фазі, але все-таки не до кінця, тому що накопичилася велика база даних, є зізнання цих ідіотів", – додав Грозєв.

Спецоперація зі затримання "вагнерівців" зірвалася на фінальному етапі через політичне рішення.

"Останньої фази, яка мала закінчитися тим, що літак вилетів [із Мінська], не відбулося. Чому? Тому що було політичне рішення на рівні президентської інституції, що треба відкласти це на кілька днів, бо відбувався якийсь перемовний процес [із Росією]. Це рішення відкласти на кілька днів, за нашим аналізом, виявилося головним для провалу останньої фази. А останньою фазою був би арешт цих людей, із яких семеро або восьмеро стало б одразу дуже важливими свідками у Гаазі у [справі про збитий над Донбасом 2014 року] Boeing, а решта займалася звірствами, убивствами, тобто реальними злочинами, 2014 року [на сході України]. Вони були б дуже важливими обвинуваченими, яких можна показати в Гаазі в іншій справі, а саме "Україна проти Росії" щодо фінансування тероризму та агресії", – зазначив журналіст.

Христо Грозєв заявив: якби Україна схопила "вагнерівців", це перевершило би досягнення "Моссаду". "Якби довели до кінця, це був би безпрецедентний протягом останніх 50 років успіх для будь-якої спецслужби. Востаннє схоже робив ізраїльський "Моссад", здається, в Ефіопії", – сказав Грозєв.

Нагадаємо, у липні білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії. Вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня. Деякі (вихідці з Донецької і Луганської областей) мали українське громадянство.

Україна просила Білорусь екстрадувати 28 затриманих під Мінськом бойовиків. Натомість Білорусь видала бандитів Росії, проігнорувавши запит України на екстрадицію.

17 серпня агент НАБУ Євген Шевченко оприлюднив інформацію про те, що виманювання в Білорусь групи “Вагнера” було спланованою тривалою операцією контррозвідки Служби безпеки України. Проте її проведення зірвав очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Український журналіст Юрій Бутусов оприлюднив дані, згідно з котрими Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Головного управління розвідки МОУ Василя Бурбу, бо той вимагав розслідувати причетність керівництва ОП до провалу великої операції СБУ.

Згідно з версією Бутусова, Зеленський, Єрмак і перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко фактично зірвали операцію, щоби не псувати відносин з Росією напередодні початку “всеохопного перемир’я” в зоні ООС.

Офіс Президента, Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міністерства оборони спростували інформацію про спецоперацію.

Українська журналістка Яніна Соколова оприлюднила записи розмов представників Служби безпеки України із російськими найманцями, котрим приписують участь у "Приватній військовій компанії Вагнера", спрямованих на "вербування" бойовиків та виманювання їх до Білорусі.

Народний депутат із фракції “Європейської солідарності” Володимир Ар’єв оприлюднив документи, котрі доводять, що спецоперацію із затримання “вагнерівців” в Білорусі дійсно планували українські спецслужби і вона була зірвана.

Журналістка Любов Величко, котра займається розслідуванням скандалу, заявила про те, що їй погрожують, за нею стежать.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що закиди проти ОП безпідставні.