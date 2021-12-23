Керівнику "армії Вагнера" повідомили про підозру через агресію проти України.

 

Українські правоохоронці повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність України громадянину Росії, керівнику приватної російської військової компанії "Вагнер".

 

 

Про це повідомляє пресова служба Офісу генерального прокурора України у четвер.

 

"Громадянину Російської Федерації – керівнику приватної військової компанії "Вагнер" повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, а також у пособництві ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України)", – йдеться у повідомленні.

 

У пресовому релізі не згадується ім'я підозрюваного, проте джерела аґенції "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Дмитра Уткіна.

 

У прокуратурі зазначають, що перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, керівник ПВК "Вагнер" у період із липня 2014 року до березня 2015 року, діючи за попередньою змовою з чиновниками Збройних сил РФ та під їх контролем, здійснював командування підлеглими йому підрозділами бойовиків та координував їх дії.

 

"Вони спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти Збройних сил України, у результаті чого порушили територіальну цілісність нашої держави шляхом тимчасової окупації частини її території", – зазначають у прокуратурі.

 

У Службі безпеки України поінформували, що співробітникам спецслужби вдалося задокументувати факти інтенсивного обстрілу бойовиками ПВК "Вагнер" українських позицій біля Дебальцевого.

 

"Згідно з отриманими даними, у цих боях учасники ПВК зазнали великих втрат через відсіч підрозділами Збройних сил України", – зазначили у СБУ.

 

Спецслужба поінформувала, що під час перебування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей Уткін координував свої дії з колишнім командувачем 2-го армійського корпусу РФ.

 

"Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України", – підкреслили у спецслужбі.

 

23.12.2021

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